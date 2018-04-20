По всій країні хвиля ганебних випадків порушення права учасників АТО чи їх родичів на безоплатний проїзд у громадському транспорті.

Минулого тижня на моїй рідній Рівненщині водій маршрутки "Рівне-Здолбунів" нагрубіянив учаснику війни на Сході України Андрію Токарчуку. Боєць зайшов до маршрутки і показав посвідчення УБД.

Натомість водій запитав у пана Андрія: "Звідки їх таких стільки взялося?" Врешті чоловіку таки дозволили проїхати безкоштовно, але навіщо було принижувати?

У Волинській області водій автобуса в грубій формі висадив 15-річного Дмитра Гулюка, сина загиблого учасника АТО Сергія Гулюка. Водій змусив дитину вийти з маршрутки, тягнучи хлопця за руку. Вирвав у нього з рук рюкзака і кинув на протилежне сидіння. Діма змушений був вийти. Водій свій вчинок мотивував так: "У мене таких як ти багато і я не змушений вас всіх возити".

Позавчора у Кропивницькому на маршруті №134 водій викинув у вікно посвідчення мами загиблого бійця АТО Ігіта Гаспаряна – Сузанни у вікно і сміявся їй в обличчя. Місцеві учасники АТО знайшли цього водія і відвезли на могилу загиблого військового.

На Дніпропетровщині, у Кривому Розі водій назвав посвідчення учасника АТО, захисника Донецького аеропорту Владимира Яновича, "фігнею".

На Харківщині у Чугуєві водій маршрутки Юрій відмовився везти бійця і заявив, що "буде тут добивати, якщо їх на Донбасі не добили". Честь і хвала керівництву - вони одразу звільнили свого працівника.

У Чернівцях водій маршрутки заявив бійцю АТО Миколі Віконському, що його не повезе, і силою вивів з маршрутки. Разом з побратимами хлопець звернувся до мерії, але там сказали, що "впливу не мають".

Хмельницька міська рада таки знайшла спосіб покарати маршрутника, який відмовився везти вдову загиблого героя Олександра Бойка - Світлану. Водія відправили у зону АТО коштом перевізника із гуманітарною допомогою для наших бійців.

На Київщині 9-ти річного сина загиблого воїна Анатолія Коваля – Юрія водій маршрутки висадив на вулицю у мороз. Переляканий хлопець годину чекав наступну машину, щоб дістатись додому зі школи.

Таких історій - сотні по країні. Це не просто пряме порушення законів "Про транспорт" і "Про статус ветеранів війни", а й справжня загроза обороноздатності країни. Як почуватимуться хлопці на фронті, знаючи, що навіть елементарні пільги для них не виконуються? Це потрібно припинити!

Наша команда ініціює у обласних радах ухвалення рішень про підписання меморандумів із перевізниками щодо шанобливого ставлення до учасників АТО. Власники автопарків зобов’язуються звільнити водія, який відмовився везти АТОвця чи його родича і виплатити компенсацію.

Переконаний, наша #залізна_команда зможе реалізувати це на місцях швидко і якісно.