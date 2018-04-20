Главная
УкрEngРус
Регистрация
БлогиМир
Андрей Лозовой
Андрей Лозовой
Народный депутат УкраиныВсе статьи автора

Не дозволимо порушувати права учасників АТО та їх дітей!

479

По всій країні хвиля ганебних випадків порушення права учасників АТО чи їх родичів на безоплатний проїзд у громадському транспорті.

Минулого тижня на моїй рідній Рівненщині водій маршрутки "Рівне-Здолбунів" нагрубіянив учаснику війни на Сході України Андрію Токарчуку. Боєць зайшов до маршрутки і показав посвідчення УБД.

Натомість водій запитав у пана Андрія: "Звідки їх таких стільки взялося?" Врешті чоловіку таки дозволили проїхати безкоштовно, але навіщо було принижувати?

У Волинській області водій автобуса в грубій формі висадив 15-річного Дмитра Гулюка, сина загиблого учасника АТО Сергія Гулюка. Водій змусив дитину вийти з маршрутки, тягнучи хлопця за руку. Вирвав у нього з рук рюкзака і кинув на протилежне сидіння. Діма змушений був вийти. Водій свій вчинок мотивував так: "У мене таких як ти багато і я не змушений вас всіх возити".

Позавчора у Кропивницькому на маршруті №134 водій викинув у вікно посвідчення мами загиблого бійця АТО Ігіта Гаспаряна – Сузанни у вікно і сміявся їй в обличчя. Місцеві учасники АТО знайшли цього водія і відвезли на могилу загиблого військового.

На Дніпропетровщині, у Кривому Розі водій назвав посвідчення учасника АТО, захисника Донецького аеропорту Владимира Яновича, "фігнею".

На Харківщині у Чугуєві водій маршрутки Юрій відмовився везти бійця і заявив, що "буде тут добивати, якщо їх на Донбасі не добили". Честь і хвала керівництву - вони одразу звільнили свого працівника.

У Чернівцях водій маршрутки заявив бійцю АТО Миколі Віконському, що його не повезе, і силою вивів з маршрутки. Разом з побратимами хлопець звернувся до мерії, але там сказали, що "впливу не мають".

Хмельницька міська рада таки знайшла спосіб покарати маршрутника, який відмовився везти вдову загиблого героя Олександра Бойка - Світлану. Водія відправили у зону АТО коштом перевізника із гуманітарною допомогою для наших бійців.

На Київщині 9-ти річного сина загиблого воїна Анатолія Коваля – Юрія водій маршрутки висадив на вулицю у мороз. Переляканий хлопець годину чекав наступну машину, щоб дістатись додому зі школи.

Таких історій - сотні по країні. Це не просто пряме порушення законів "Про транспорт" і "Про статус ветеранів війни", а й справжня загроза обороноздатності країни. Як почуватимуться хлопці на фронті, знаючи, що навіть елементарні пільги для них не виконуються? Це потрібно припинити!

Наша команда ініціює у обласних радах ухвалення рішень про підписання меморандумів із перевізниками щодо шанобливого ставлення до учасників АТО. Власники автопарків зобов’язуються звільнити водія, який відмовився везти АТОвця чи його родича і виплатити компенсацію.

Переконаний, наша #залізна_команда зможе реалізувати це на місцях швидко і якісно.

Читайте все новости по теме "АТО на Донбасі" на Обозревателе.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Андрей ЛозовойАндрей Лозовой
Тема
АТО на Донбасі
Место
Украина
Поделиться в Facebook

Наши блоги