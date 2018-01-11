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"Не допустим мира!" Заявления Кремля по Донбассу "перевели" с дипломатического языка

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Все усилия российской дипломатии сегодня направлены на то, чтобы не допустить прекращения боевых действий на Донбассе.

Такое мнение высказал известный российский публицист Александр Невзоров в интервью сайту "Эхо Москвы", комментируя инициативу относительно введения на Донбасс миротворцев ООН.

Журналист отметил "стойкое неприятие Российской Федерацией введения миротворцев ООН на всю пораженную войной, бандитизмом и разбоем территорию".

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"Понятно, что введение миротворцев ООН из нейтральных стран полностью бы прекратило там творящийся кошмар, и людей бы перестали убивать. Но вот позиция России, если ее можно перевести с "захаровско-лавровского" языка и вообще с языка как бы своеобразной российской дипломатии, она звучит — вот там, где они говорят, что это нелогично, что этого не должно быть, что надо подумать – она звучит: "Нет, что угодно, только не мир. Не допустим!" – пояснил он.

Как сообщал "Обозреватель", Александр Невзоров также дал оценку "торговой войне" между террористами группировок "ДНР" и "ЛНР".

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Темы
Российско-украинский конфликтАТО на ДонбассеМиротворческая миссия ООН
Персона
Александр Невзоров
Место
Россия
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