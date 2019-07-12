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"Не будем иметь президента": Портников жестко прошелся по Зеленскому

9.3т Читать материал на украинском

Надежды на то, что Владимир Зеленский на посту президента научится быть опытным политиком, – не более чем иллюзия. Ведь он является человеком из совершенно другой среды и не имеет шансов овладеть компетенцией в сфере государственного управления.

Такое мнение озвучил украинский журналист, публицист Виталий Портников в эфире "5 канала" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Он – человек другого мира. Он знает, как снимать сериалы, как играть роли. Ничего другого он просто не знает. И проблема в том, что политик – это как актер, как журналист, как солист балета. Этому невозможно научиться. Если ты не имеешь политического таланта, ты никогда не научишься политической деятельности. Поэтому все разговоры наших соотечественников, что Зеленский немножечко побудет в президентском офисе и научится политической деятельности, являются самовнушением", – считает он.

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"Все годы пребывания Владимира Зеленского в Офисе президента Украины мы не будем иметь компетентного президента Украины. С этим нужно просто жить, думать, что делать, думать, какие должны быть гарантии, подпорки и противовес этой ситуации, когда 73% граждан Украины уничтожили компетентный президентский институт", – добавил журналист.

Кроме того, подчеркнул Портников, риторика, избранная Зеленским, вызывает у него дежавю и возвращает на 25 лет назад. Тогда к власти в Беларуси пришел Александр Лукашенко, который, как и нынешний президент Украины, устраивал показательные отчитывания неугодных чиновников и предпринимал шаги по уничтожению национального самосознания белорусов.

Виталий Портников

Виталий Портников

"Это было абсолютно то же самое – неопытный политик, который обещал бороться с коррупцией, который чихвостит чиновников до сих пор на всех совещаниях, который отменил национальную символику, потому что "зачем она нам нужна", который отменил национальный флаг и гимн, который перенес День независимости на день освобождения Минска от гитлеровцев со дня принятия декларации о государственном суверенитете", – объяснил свою позицию журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Портников провел параллель между Зеленским и Януковичем. Он возмутился из-за заявления главы Офиса президента Украины Андрея Богдана о том, что войну на Донбассе можно остановить, если сделать там русский региональным языком. Подобная риторика команды Владимира Зеленского, по словам журналиста, свидетельствует о том, что к власти в стране пришла обновленная версия Партии регионов.

Также он заявил, что факт прихода к власти Зеленского, который не имеет никакого политического опыта, можно сравнить с возрождением большевизма.

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Персоны
Виталий Портников Владимир Зеленский Александр Лукашенко
Место
Украина
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Билык Иван Григорьевич
Билык Иван Григорьевич
Такий само і журналіст із портнікова, він ніколи не навчиться.
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Билык Иван Григорьевич, якраз він профі!!! Не заздри...Не личить!
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Импичмент ВаЗЕлину!Украина- не полигон.
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Хорошо-там где нас нет !
Хорошо-там где нас нет !
Цитата: Мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством. В этом мы согласны и с кадетами, читай УКРАИНСКИМИ НАЦИОНАЛИСТАМИ и с Брешковской, читай ПОРТНИКОВЫМ ! Но мы отличаемся от этих граждан тем, что требуем немедленного разрыва с тем предрассудком, будто управлять государством, нести будничную, ежедневную работу управления в состоянии только богатые или из богатых семей взятые чиновники, читай ПОРОШЕНКО ! Мы требуем, чтобы обучение делу государственного управления велось сознательными рабочими и солдатами и чтобы начато было оно немедленно, то есть к обучению этому немедленно начали привлекать всех трудящихся, всю бедноту - это было сказано в 1917 году, думаю все знают кем . Но согласитесь - это же сегодняшняя ситуация !
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