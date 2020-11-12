Названы города Украины, где пройдет второй тур выборов мэра: список и даты

В Украине в ряде городов пройдет второй тур выборов мэра. Голосование состоится 15, 22 и 29 ноября.

Как сообщила в четверг, 12 ноября, пресс-служба Центральной избирательной комиссии, второй тур глав города пройдет также в Ужгороде и Полтаве.

15 ноября второй тур пройдет в таких городах:

Сумы

Одесса

Луцк

Краматорск

Каменец-Подольский

Украинка

Херсон

22 ноября выборы пройдут в следующих городах:

Днепр

Кривой Рог

Славянск

Дрогобыч

Ужгород

Бровары

Бердянск

Полтава

Львов

Ривне

Николаев

Черкассы

Кроме того, 29 ноября пройдет второй тур выборов мэра в Черновцах. Больше всего голосов набрали кандидат на должность от партии "Единая альтернатива" Роман Кличук (15 317 голосов, 27,23%) и член партии "Команда Михайлишина" Виталий Михайлишин (11 988 голосов, 21,31%).

Также добавим, что в Борисполе назначили дату новых выборов после смерти мэра от COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 октября в Украине состоялись выборы мэров городов, глав поселковых и сельских советов, а также депутатов в местные органы власти всех уровней.