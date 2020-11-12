Названы города Украины, где пройдет второй тур выборов мэра: список и даты

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Политика
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Названы города Украины, где пройдет второй тур выборов мэра: список и даты

В Украине в ряде городов пройдет второй тур выборов мэра. Голосование состоится 15, 22 и 29 ноября.

Как сообщила в четверг, 12 ноября, пресс-служба Центральной избирательной комиссии, второй тур глав города пройдет также в Ужгороде и Полтаве.

15 ноября второй тур пройдет в таких городах:

  • Сумы

  • Одесса

  • Луцк

  • Краматорск

  • Каменец-Подольский

  • Украинка

  • Херсон

22 ноября выборы пройдут в следующих городах:

  • Днепр

  • Кривой Рог

  • Славянск

  • Дрогобыч

  • Ужгород

  • Бровары

  • Бердянск

  • Полтава

  • Львов

  • Ривне

  • Николаев

  • Черкассы

Кроме того, 29 ноября пройдет второй тур выборов мэра в Черновцах. Больше всего голосов набрали кандидат на должность от партии "Единая альтернатива" Роман Кличук (15 317 голосов, 27,23%) и член партии "Команда Михайлишина" Виталий Михайлишин (11 988 голосов, 21,31%).

Также добавим, что в Борисполе назначили дату новых выборов после смерти мэра от COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 октября в Украине состоялись выборы мэров городов, глав поселковых и сельских советов, а также депутатов в местные органы власти всех уровней.

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