Названа предварительная дата местных выборов в Украине. Документ

Согласно проекту постановлению Верховной Рады, местные выборы в Украине состоятся 25 октября 2020 года.

Текст документа оказался в распоряжении OBOZREVATEL. Согласно ему, в стране должны пройти выборы депутатов областных, Киевского городского, районных в городах советов и Киевского городского головы.

В проекте исключается проведение выборов на территории аннексированного Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областях.

Отмечается, что выборы в Крыму и ОРДЛО могут пройти при нескольких условиях, при которых Россия прекращает оккупацию и вооруженную агрессию против Украины, а именно:

вывод всех незаконных вооруженных формирований, управляемых, контролируемых и финансируемых РФ, российских оккупационных войск, их военной техники с территории Украины;

восстановление полного контроля Украины на государственной границе Украины;

разоружения всех незаконных вооруженных формирований и наемников, которые действуют на временно оккупированных территориях Украины;

восстановление конституционного строя и правопорядка на временно оккупированных территориях Украины;

обеспечение безопасности граждан Украины, проживающих на соответствующих территориях Крыма и Донбасса, что создаст возможности для соблюдения стандартов проведения выборов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Обеспечение финансирования возложено на Кабинет министров.

Как сообщал OBOZREVATEL, в "Слуге народа" назвали точную дату местных выборов в Украине.