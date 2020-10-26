Названа партия-лидер на выборах в Донецкой области: данные экзит-пола

На местных выборах в Донецкой области, которые состоялись 25 октября, лидирует партия "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Об этом свидетельствуют данные экзит-пола, проведенного исследовательской группой "Социомодус", передает "Национальная служба новостей". Согласно результатам опроса, 42,1% избирателей Донецкой области отдали свои голоса за ОПЗЖ, 10,2% отдали предпочтение президентской партии "Слуга народа", ещё 5,5% – партии "Оппозиционный блок".

Всего в рамках экзит-пола опросили 23,66 тысячи избирателей в Донецкой области. Статистическая погрешность составляет 1,4%.

Напомним, согласно данным экзит-пола, которые опубликовало аналитическое бюро "Система", городской голова Славянска Донецкой области Вадим Лях набрал 34,8% голосов на местных выборах-2020. Во втором туре, скорее всего, в борьбе за кресло мэра он столкнется с Нелей Штепой, которая набрала 23,1%.

Результаты экзитполов по другим городам можно посмотреть по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, явка на местных выборах в 2020 году стала самой низкой за всю историю независимости Украины.