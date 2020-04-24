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24 апреля • обновлено в 22:16
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Назначены временные руководители таможни и налоговой: кто заменит Нефьодова и Верланова

2.2т
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Назначены временные исполняющие обязанности Государственной налоговой и Государственной таможенной служб Украины.

Главным налоговиком стал руководитель одного из департаментов Игорь Муратов, врио налоговой – замглавы службы Михаил Титарчук, сообщается на странице Министерства финансов в Facebook.

Назначены временные руководители таможни и налоговой: кто заменит Нефьодова и Верланова

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что к уволенным Максиму Нефьодову и Сергею Верланову потеряно доверие.

"В современных условиях их пребывание на должностях было риском обеспечения финансовой безопасности. Они потеряли доверие людей и должны уйти", – пояснил министр.

Марченко также сообщил о перезапуске обоих служб.

"Мы готовим институциональные изменения в обоих ведомствах. Формируем новые управленческие команды. Определяем внутренние структуры и функционал. Речь идет о рестарт обеих служб", – отметил он.Также Марченко

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин уволил Максима Нефьодова с должности главы Государственной таможенной службы, а Сергея Верланова – с должности главы Государственной налоговой службы.

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Автор
Юрий Сергиенко
Персоны
Сергей Марченко (чиновник) Сергей Верланов Максим Нефедов
Место
Украина
Теги
Государственная налоговая служба (ГНС) Государственная таможенная служба Украины Министерство финансов
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Яцуляк Юрій
Яцуляк Юрій
От старпер цушко і зробить вам рестарт.
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