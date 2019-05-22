Назначение главы АП Зеленского: юрист рассказал о правовой коллизии

Указ о назначении люстрированного юриста Андрея Богдана главой администрации президента Владимира Зеленского может быть обжалован в суде.

Подробно о правовой коллизии рассказал в эфире ObozTV адвокат Егор Штокалов.

"Есть два абсолютно противоположных мнения. Первое – что, согласно закону о госслужбе, госслужба не распространяется на главу Администрации президента и его заместителей. Но в то же время закон о люстрации предусматривает меры очистки для этих должностей", – отметил он.

Адвокат допустил, что в ближайшее время будет подан иск в Административный суд о признании незаконным и отмене указа президента.

"Суд может сослаться на цель, которая устанавливается законом об очищении власти, а именно – недопущение к управлению государственными делами лиц, которые своими решениями или действиями способствовали узурпации власти Виктором Януковичем", – предположил он.

"Относительно комментария Андрея Богдана, что к нему люстрация была несправедливо применена, я пересмотрел судебные реестры и увидел, что он не обжаловал решения по его люстрации, он с этим, я так понял, согласен", – добавил Штокалов.

president.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, 21 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд указов о назначении высших должностных лиц страны. О том, кто и какую должность получил, читайте по ссылке.

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