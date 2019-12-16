"Назначают" виновных?" У Порошенко намекнули на давление ОП на силовиков по делу Шеремета

В партии "Европейская солидарность" заявили, что настаивают на основательном, беспристрастном и независимом расследовании убийства журналиста Павла Шеремета, а также подчеркнули недопустимость "назначения виновных".

Об этом заявила сопредседатель фракции Ирина Геращенко во время согласительного совета. Она отметила, что за расследованием этого резонансного убийства следит вся страна.

"Участие в событиях на фронте не может быть ни для кого индульгенцией, но так же недопустимо назначать виновных. Весь мир очень внимательно следит за этим резонансным делом. Мы надеемся, что следственные органы совместно с международными экспертами должны найти виновных, заказчиков, организаторов, а не назначить их", – отметила Геращенко.

Геращенко намекнула на давление ОП на силовиков по делу Шеремета

"Вызывает очень много вопросов, почему в этой пресс-конференции принимал участие президент Украины. Как это влияет на независимость следствия? Мы категорически против, чтобы под эгидой расследования происходила десакрализация и дискредитация всего ветеранского движения", – подчеркнула парламентарий.

Кроме этого, политик призвала парламент создать временную следственную комиссию по вмешательству Офиса президента Украины в работу правоохранительных органов.

"Парламент должен создать ВСК по давлению Офиса Президента на силовые структуры, потому что они должны работать независимо, а не "по звонку" с ОПУ", – отметила сопредседатель фракции.

Геращенко призвала министра по делам ветеранов правительства Зеленского выступить перед Верховной Радой и представить политику государства по психологической реабилитации участников боевых действий. А также озвучила приоритетные законопроекты для принятия на этой пленарной неделе.

"Очень важно принять закон о пласте – в контексте патриотического воспитании. И принятие закона о капелланов – потому что все это показывает, насколько на фронте нужна такая психологическая поддержка. Мы просим все эти законы поставить на повестку дня", – подчеркнула политик.

Как сообщал OBOZREVATEL :

Полиция назвала подозреваемых в организации убийства. Получается целая организованная группа: Андрей Антоненко, вокалист музыкальной группы военно-патриотического направления; Юлия Кузьменко, волонтер, заведующая отделением рентгенографии; работает в центре детской кардиологии и кардиохирургии; волонтер Яна Дугар.

Им предъявлено обвинение по ст. 115 (Умышленное убийство).

Украинские правоохранители опубликовали записи телефонных разговоров фигурантов дела. Они якобы обсуждали возможность похищения детей скандальной волонтеры Маруси Зверобой. Они хотели прибегнуть к этому для дестабилизации ситуации и отвлечение внимания от расследования, а также создания сакральной жертвы.

Также следствие отмечает, что группа хотела совершить теракты в Киеве. Медичка Юлия Кузьменко предлагала с привлечением военных обстрелять столицу из артиллерии.

Кто заказчик всего этого – пока неизвестно. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей довести дело до конца.

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