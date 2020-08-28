Насиров пригласил Зеленского на дзюдо

Глава Государственной фискальной службы в 2015-2018 годах Роман Насиров предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому заняться борьбой дзюдо.

Приглашение бывший чиновник опубликовал на своей странице в Facebook после того, как главе государства подарили символический черный пояс по карате.

"Приглашаем к нам на дзюдо", – написал Насиров.

Как сообщал OBOZREVATEL:

27 августа во время рабочей поездки в Кропивницкий Зеленский посетил тренировку юных каратистов и получил от них именной черный пояс.

Также президенту презентовали диплом почетного первого дана (степени мастера).

Напомним, ранее во время визита в зону ООС главе государства также подарили маруновый берет десантников ВСУ.

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