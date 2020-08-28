Насиров пригласил Зеленского на дзюдо

Роман Насиров предложил Владимиру Зеленскому заняться дзюдо.
Глава Государственной фискальной службы в 2015-2018 годах Роман Насиров предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому заняться борьбой дзюдо.
Приглашение бывший чиновник опубликовал на своей странице в Facebook после того, как главе государства подарили символический черный пояс по карате.
"Приглашаем к нам на дзюдо", – написал Насиров.
Как сообщал OBOZREVATEL:
27 августа во время рабочей поездки в Кропивницкий Зеленский посетил тренировку юных каратистов и получил от них именной черный пояс.
Также президенту презентовали диплом почетного первого дана (степени мастера).
Напомним, ранее во время визита в зону ООС главе государства также подарили маруновый берет десантников ВСУ.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!