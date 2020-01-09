"Наша задача – узнать правду!" Зеленский обратился к Швеции из-за авиакатастрофы МАУ

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Королевства Швеция Стефаном Левеном. Он выразил сожаление и передал слова поддержки для родных и близких граждан Швеции, погибших в результате авиакатастрофы в Иране.
Об этом говорится на сайте главы государства. Зеленский заверил коллегу, что украинская сторона готова присоединиться к расследованию авиакатастрофы.
"Украина потрясена трагедией. Спасибо за вашу солидарность и сопереживание", – подчеркнул Зеленский.
Зеленский обратился к Швеции из-за авиакатастрофы МАУ
По его словам, Украина готова максимально приобщиться к расследованию причин катастрофы в соответствии с нормами международного права, в частности Чикагской конвенции о гражданской авиации. Он напомнил, что накануне в Иран прибыла группа украинских экспертов, которые будут привлечены к расследованию.
"Мы прилагаем все необходимые усилия для выяснения причин этой авиакатастрофы и готовы тесно сотрудничать в этом со Швецией. Наша задача – узнать правду. Это главное", – сказал президент и пригласил Швецию присоединиться к расследованию.
Со своей стороны Стефан Левен выразил соболезнования от народа Швеции и сообщил, что официальный Стокгольм готов помочь всеми возможными средствами в обеспечении прозрачного расследования.
Владимир Зеленский отметил, что Украина круглосуточно находится на связи с группой специалистов в Тегеране и будет информировать партнеров о ходе расследования.
Во время разговора была отмечена важность звонка министров иностранных дел Украины и Швеции накануне, которые обсуждали сотрудничество в расследовании авиакатастрофы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, 8 января разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).
Появились первые фото разбившегося лайнера. Также опубликовано видео с места аварии.
СМИ сообщили, что все пассажиры и члены экипажа погибли.
В результате падения самолета Boeing 737 погибли 11 украинцев. В сети показали их имена.
Позже МАУ опубликовали полный список погибших пассажиров и членов экипажа во время аварии в Иране самолета Boeing 737. Среди них были две украинки – Елена Малахова и Ольга Кобюк.
В МАУ заявили, что самолет успел набрать высоту 2400 м перед катастрофой, поэтому вероятность ошибки пилотов минимальная.
Согласно одной из неофициальных версий, украинский самолет Boeing-737 ошибочно сбили силы ПВО Ирана.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Крушение украинского Boeing 737 в Иране" на OBOZREVATEL.