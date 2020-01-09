"Наша задача – узнать правду!" Зеленский обратился к Швеции из-за авиакатастрофы МАУ

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Королевства Швеция Стефаном Левеном. Он выразил сожаление и передал слова поддержки для родных и близких граждан Швеции, погибших в результате авиакатастрофы в Иране.

Об этом говорится на сайте главы государства. Зеленский заверил коллегу, что украинская сторона готова присоединиться к расследованию авиакатастрофы.

"Украина потрясена трагедией. Спасибо за вашу солидарность и сопереживание", – подчеркнул Зеленский.

Зеленский обратился к Швеции из-за авиакатастрофы МАУ

По его словам, Украина готова максимально приобщиться к расследованию причин катастрофы в соответствии с нормами международного права, в частности Чикагской конвенции о гражданской авиации. Он напомнил, что накануне в Иран прибыла группа украинских экспертов, которые будут привлечены к расследованию.

"Мы прилагаем все необходимые усилия для выяснения причин этой авиакатастрофы и готовы тесно сотрудничать в этом со Швецией. Наша задача – узнать правду. Это главное", – сказал президент и пригласил Швецию присоединиться к расследованию.

Со своей стороны Стефан Левен выразил соболезнования от народа Швеции и сообщил, что официальный Стокгольм готов помочь всеми возможными средствами в обеспечении прозрачного расследования.

Владимир Зеленский отметил, что Украина круглосуточно находится на связи с группой специалистов в Тегеране и будет информировать партнеров о ходе расследования.

Во время разговора была отмечена важность звонка министров иностранных дел Украины и Швеции накануне, которые обсуждали сотрудничество в расследовании авиакатастрофы.

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