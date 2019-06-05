"Нащупывают грань": обострение на Донбассе связали с Зеленским и новым "Минском"

Обострение ситуации на Донбассе 4-5 июня – это попытка России надавить на Трехстороннюю контактную группу, которая собралась в Минске.

Такое мнение в эфире ObozTV высказал военный эксперт, генерал-лейтенант и ветеран разведки Василий Богдан. Он также не исключил, что эскалация на фронте связана со встречей президента Украины Владимира Зеленского с генсеком НАТО, которая состоялась 4 июня в Брюсселе.

"Конечно, заявление президента в Брюсселе про неизменность евроатлантического курса Украины беспокоит Москву и не отвечает их интересам. По этой причине - эскалация на фронте, гибель вчера трех военных, патриотов", – отметил Богдан.

Он считает, что президент РФ Владимир Путин сейчас пытается силовыми методами надавить на новое руководство Украины, чтобы заставить его пойти на односторонние уступки.

"Идет атака с целью испытания на прочность новой власти, нового президента. Насколько далеко можно зайти, где эта грань, красная черта, за которую Украина не пойдет", – рассказал генерал-лейтенант.

По словам Богдана, пока сложно прогнозировать результаты переговоров в Минске.

"Основные вопросы – обмен военнопленными и стабильное прекращение огня. Но то, что мы сейчас наблюдаем на восточном фронте – это просто попытка надавить и на работу этой трехсторонней группы", – объяснил он.

Также эксперт выступил за то, чтобы привлечь к "нормандскому формату" представителей США и Великобритании.

"Нужно срочно возобновлять "нормандский формат", и приобщать к нему других субъектов Будапештского меморандума – США и Великобританию. Они обещали, они – гаранты нашей безопасности. Пусть выполняют свои обязательства перед Украиной", – подчеркнул он.

Владимир Зеленский вернул Леонида Кучму в контактную группу president.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил о готовности вести переговоры с Россией относительно урегулирования конфликта на Донбассе.

В свою очередь Столтенберг подтвердил сохранение перспективы вступления Украины в Альянс при президенте Зеленском.

4 июня вооруженные формирования Российской Федерации в зоне проведения ООС на Донбассе 16 раз нарушили режим прекращения огня, из них трижды – с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибров 120 мм и 82 мм. Погибли трое украинских военнослужащих, еще трое получили ранения.

5 июне в Минске начались первые после президентских выборов в Украине переговоры Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе. Украинскую делегацию возглавил второй президент Украины Леонид Кучма.

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