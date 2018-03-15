Отже, сьогодні - 15 березня, коли зміни до КПК включно із моїми правками вступили в дію - усі можуть переконатися у безпідставності звинувачень на мою адресу, мовляв, тепер будуть нові правила поховання.

До чого ж цинічно і мерзотно поводять себе ті, хто поширював таку брехню, яка реально налякала багатьох людей - у них нема нічого святого, коли йде мова про те, щоб дискредитувати політичних опонентів. Їм мало живих - вони опустилася до того, що зачіпають вже і мертвих.

Знаю, що багато притомних людей повелось на цю брехню. Ставлюсь до цього з розумінням - була агресивна хвиля у ЗМІ. Тепер - коли правки вступили в дію - усі остаточно можуть переконатися, що це брехня. Разом з тим, щира повага тим, хто знайшов мужність вибачитись за поширення брехні. Окремий респект чесним журналістам, які розібралися і донесли до людей правду.

Нас бояться - і тому брешуть з особливим цинізмом.

Тепер найважливіше: хто так цинічно і огидно брехав людям, запускаючи цей фейк?

Першоджерело - телеканал 24 (який у рейтингах провалився нижче плінтуса) і відповідний сайт. Власник - міський (поки-що) голова Львова Андрій Садовий. Як виявилось, Андрій Іванович не лише в силу своєї корупції завалив сміттям одне з найпрекрасніших міст на світі, а й вирішив засипати інформаційним сміттям громадян України, не гребуючи ніякими методами. Соціологія вже давно показує, що Садовий втратив довіру львів'ян. Тому йому не лишається нічого іншого, як через свої ЗМІ поливати брудом політичних опонентів. Але чи подумав він про людей, які дізнавшись таку "новину" реально хвилюватимуться, в тому числі мешканців Львова? Андрій Іванович перейшов останню грань моралі і, я певен, дограється з своїм цинізмом до того, що "Самопомочі", очолюваної ним, просто не буде в наступному парламенті.

Підхопив тему з потужних ЗМІ телеканал 1+1 олігарха Ігоря Коломойського, який є громадянином Ізраїлю та Кіпру, живе в Женеві/Парижі, а до нашої країни ставиться, як до дійної корови - на одних схемах з "Приватбанком" Коломойський вкрав в українців 6 мільярдів (!) доларів. Про аморальні методи цього персонажа в боротьбі з політичними опонентами відомо всім давно. Йому наплювати на людей. На те, що вони можуть переживати. Бог за це карає. В тому числі рішенням Лондонського суду, який арештував активи Коломойського по всьому світу.

З їхньої сторони - ні вибачень, ні спростувань.

На "плюсах" взагалі з'явився матеріал, мовляв, силові структури знайшло вихід із ситуації. Знов цинічно брешуть людям. Є закон, і будь-яка державна інституція мусить його виконувати. Ніяких "похоронних колапсів" - сьогодні всі у цьому переконались - нема. Але не через вигаданий брехунами "вихід із ситуації", а через те, що цього нема в законі.

Просто робіть висновки. І ніколи не вірте брехунам. Цинічним мерзенним брехунам.

Серед тих, хто повівся на фейк, є глибокошановні мною люди. Що особливо, гірко. Наприклад, митрополит УПЦ Київського Патріархату, вірним якої я є, Димитрій Рудюк, та лідер проукраїнських мусульман імам Саїд Ісмагілов. Сподіваюсь, і вони зроблять на майбутнє висновки. Повага моя до цих моральних авторитетів не стала меншою - вони просто жертви медійної маніпуляції.

Якщо відверто, я дуже товстошкірий і звик до нападок в інформаційному просторі. Просто дуже шкода звичайних людей, які повірили в цю брехню і мали нерви через це.

Думаю, висновки зроблять і журналісти, які повелись на побрехеньки рупорів Садового і Коломойського, і на майбутнє розумітимуть, що перед тим, як посилатися на них - слід перевіряти інформацію. Бо власники цих ЗМІ - цинічні брехуни і маніпулятори, діяльність яких становить інформаційну небезпеку для нашої країни.

Публічно звертаюсь до Національної ради з питань телебачення і радіомовлення з вимогою вжити санкційні заходи щодо тих, хто бреше українцям.

А медіа-експертів прошу звернути увагу на цю ганебну ситуацію, коли відвертий фейк лякає громадян нашої держави.