Нарушения во время второго тура выборов в Украине: что происходит на участках

В воскресенье, 22 ноября, проходит второй тур местных выборов в ряде городов Украины. Первые нарушения на избирательных участках зафиксированы еще до их открытия.

В частности, мэров выбирают в Днепре, Кривом Роге, Славянске, Ужгороде, Броварах, Львове, Дрогобыче, Полтаве, Ривне, Бердянске, Николаеве и Черкассах.

Национальная полиция работает в усиленном режиме для предотвращения нарушений на выборах.

OBOZREVATEL непрерывно следит за ситуацией в режиме онлайн.

08:18 – В Николаеве наблюдателя "Опоры" не пускали на избирательный участок. Он не мог наблюдать за открытием сейфа с бюллетенями. Позже наблюдателю все же удалось попасть в помещение.

08:36 – В Ужгороде пытались не впустить наблюдателя "Опоры" на утреннее заседание одной из УИК. Представители "Опоры" сообщили о ситуации в Ужгородскую городскую ТИК. После этого наблюдателя впустили.

09:00 – В Полтаве на мобильные телефоны членов участковых избирательных комиссий поступали смс с требованием не идти на выборы: "Не идите на участок! На получивших продуктовые наборы ждет полиция!!!". Отправитель сообщения – Poltava, номер неизвестен.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время избирательной кампании накануне местных выборов в 2020 году в Украине выявили множество манипуляций и правонарушений. Наихудшая ситуация сложилась в крупных городах.

По данным Министерства внутренних дел, на местных выборах в Украины 25 октября было зафиксировано более 5 тысяч нарушений.