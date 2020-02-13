Главная Новости
13 февраля • обновлено в 13:12
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Нардепы полетят в "американский Трускавец-2": что известно

1.4т
Читать материал на украинском

Народные депутаты от фракции "Слуга народа" действительно поедут на учебу в Соединенные Штаты Америки.

Об этом заявил первый заместитель председателя фракции СН Александр Корниенко в интервью "Интерфакс-Украина". По его словам, кроме "слуг" отправятся в Америку и другие представители парламента, но все это будет происходить в свободное от работы в Верховной Раде время.

"Есть такие программы учебно-ознакомительные, они давно существуют. Предлагают три-пять дней провести в Конгрессе США, еще пару дней – ближе к местному самоуправлению", – сказал политик.

Александр Корниенко заявил, что "слуги народа" поедут учиться в США

Александр Корниенко заявил, что "слуги народа" поедут учиться в США

При этом он отметил, что поскольку фракция "Слуга народа" самая крупная, то, согласно квотному принципу, в группе будет больше именно ее депутатов.

Также нардеп заверил, что еще не согласован вопрос по графику. Поскольку сейчас парламентарии ставят в приоритет посещение Рады, комитетов и выполнение связанных с этим задач.

"То есть все остальное – в свободное от работы время. Но это опять же, если оно будет. Насколько я помню, в марте только первая группа поедет, если мы по датам с ними сойдемся. Потому что отпускать десять депутатов в важную пленарную неделю тоже никто не будет", – подчеркнул Корниенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре глава пресс-центра партии "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что нардепы IX созыва отправятся на двухнедельное обучение в Соединенные штаты Америки.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Марта Рок
Персона
Александр Корниенко
Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа депутат Верховная Рада Украины
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
10
9
Смешно
0
Интересно
2
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pereyma Tet
Pereyma Tet
Виділити приміщення для проходження карантину наших громадян з Китаю вони не можуть, а орендувати отель для проходження лікбезу для цих люмп‘єнів - будь ласка!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги