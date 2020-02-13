Нардепы полетят в "американский Трускавец-2": что известно

Народные депутаты от фракции "Слуга народа" действительно поедут на учебу в Соединенные Штаты Америки.

Об этом заявил первый заместитель председателя фракции СН Александр Корниенко в интервью "Интерфакс-Украина". По его словам, кроме "слуг" отправятся в Америку и другие представители парламента, но все это будет происходить в свободное от работы в Верховной Раде время.

"Есть такие программы учебно-ознакомительные, они давно существуют. Предлагают три-пять дней провести в Конгрессе США, еще пару дней – ближе к местному самоуправлению", – сказал политик.

Александр Корниенко заявил, что "слуги народа" поедут учиться в США

При этом он отметил, что поскольку фракция "Слуга народа" самая крупная, то, согласно квотному принципу, в группе будет больше именно ее депутатов.

Также нардеп заверил, что еще не согласован вопрос по графику. Поскольку сейчас парламентарии ставят в приоритет посещение Рады, комитетов и выполнение связанных с этим задач.

"То есть все остальное – в свободное от работы время. Но это опять же, если оно будет. Насколько я помню, в марте только первая группа поедет, если мы по датам с ними сойдемся. Потому что отпускать десять депутатов в важную пленарную неделю тоже никто не будет", – подчеркнул Корниенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре глава пресс-центра партии "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что нардепы IX созыва отправятся на двухнедельное обучение в Соединенные штаты Америки.

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