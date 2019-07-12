Нардепы нагло прогуляли последнее заседание Рады. Фото

На последнее заседание Верховной Рады VIII созыва, которое началось 12 июля пришли лишь несколько десятков народных депутатов.

Об этом сообщил нардеп Борислав Береза на своей странице в Facebook. Регистрация проходила три раза.

После последней регистрации в системе якобы отметились 229 народных депутатов, хотя их количество в зале не изменилось. По данным "Интерфакс-Украина" на заседании находилось не более 50 нардепов.

После первой электронной регистрации Береза сказал председателю Верховной Рады Андрею Парубию о невозможности открытия пленарного заседания, ведь в зале находится менее 226 депутатов.

"Заседание открывается при любом количестве народных депутатов… Давайте уже добьём 226", – призвал Парубий.

"Пятница, 12 июля, 10-10 утра. Последнее заседание ВР 8-го созыва. Регистрация проходила три раза. Количество людей в зале не менялось. Количество карточек росло. Согласно последней регистрации в зале 229 депутатов. А по факту все видите сами", – написал Береза на своей странице в Facebook показал фото.

Заседание Рады ФБ Березы

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее карточку народного депутата от "Оппозиционного блока" Натальи Королевской зарегистрировали на заседании Верховной Рады, пока сама политик находилась в Донецкой области.

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