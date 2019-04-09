Нардепы готовят массовый побег из "Самопомочі": названы имена

Часть народных депутатов приняли решение выйти из состава парламентской фракции "Самопоміч".

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает "Украинская правда".

В частности, речь идет о Егоре Соболеве, Семене Семенченко, Александре Опанасенко, Иване Мирошниченко и Александре Данченко. Также отметили вероятность ухода из "Самопомочі" нардепа Алексея Скрыпника.

Егор Соболев 112.ua

Александр Данченко samopomich.ua

Иван Мирошниченко samopomich.ua

Александр Опанасенко samopomich.ua

Семен Семенченко samopomich.ua

Алексей Скрыпник samopomich.ua

Соболев в Facebook прокомментировал данную информацию. По словам парламентария, у него действительно возникли разногласия с руководством партии из-за проблемы очищения от тех, кто замешан в коррупции.

"Так же мы по-разному видим, как представлять и отстаивать интересы избирателей", – добавил он.

Однако конкретный ответ нардеп пообещал дать уже после заседания "Самопомочі".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее исполнительный комитет партии "Объединение ''Самопоміч'' исключил депутатов Киевского горсовета Сергея Гусовского, Алексея Руденко, Сергея Харчука и Вадима Васильчука из политсилы.

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