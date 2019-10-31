Нардепов засекли со странными предметами в Раде. Фото

Во время заседания Верховной Рады 31 октября журналисты заметили у народных депутатов интересные аксессуары.
Как сообщает фотокорреспондент издания "Апостроф" Александр Гончаров, один из народных избранников принес с собой в здание парламента спинер, а другой - эспандер (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу доконца).
Так, спинер был замечен у народного избранника Дмитрия Люботы из парламентской фракции "Слуга народа".
Нардепов засекли со странными предметами в Раде
Эспандер оказался у нардепа Андрея Кожемякина из "Батьківщини".
Напомним, раннее народного депутата от "Слуги народа" Дмитрия Люботу уже заметили на заседании Верховной Рады с эспандером в руках.
Апостроф
Как сообщал OBOZREVATEL:
Народный депутат Илья Кива попался на "рукоблудии" в зале Верховной Рады. Инцидент произошел 2 октября. На видео видно, как Кива разговаривал с девушкой Юлией из Одессы во время заседания. Затем нардеп отложил телефон и принялся чесать область паха.
Позднее он назвал этот ролик монтажом, однако выразил уверенность, что каждый мужчина занимается "рукоблудием".
Кроме того, Кива предложил созвать пресс-конференцию для своего полового органа.
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