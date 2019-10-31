Нардепов засекли со странными предметами в Раде. Фото

Во время заседания Верховной Рады 31 октября журналисты заметили у народных депутатов интересные аксессуары.

Как сообщает фотокорреспондент издания "Апостроф" Александр Гончаров, один из народных избранников принес с собой в здание парламента спинер, а другой - эспандер (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу доконца).

Так, спинер был замечен у народного избранника Дмитрия Люботы из парламентской фракции "Слуга народа".

Нардепов засекли со странными предметами в Раде

Эспандер оказался у нардепа Андрея Кожемякина из "Батьківщини".

Напомним, раннее народного депутата от "Слуги народа" Дмитрия Люботу уже заметили на заседании Верховной Рады с эспандером в руках.

Апостроф

Как сообщал OBOZREVATEL:

Народный депутат Илья Кива попался на "рукоблудии" в зале Верховной Рады. Инцидент произошел 2 октября. На видео видно, как Кива разговаривал с девушкой Юлией из Одессы во время заседания. Затем нардеп отложил телефон и принялся чесать область паха.

Позднее он назвал этот ролик монтажом, однако выразил уверенность, что каждый мужчина занимается "рукоблудием".

Кроме того, Кива предложил созвать пресс-конференцию для своего полового органа.

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