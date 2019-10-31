Главная Новости
31 октября • обновлено в 17:09
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Нардепов засекли со странными предметами в Раде. Фото

982 Читать материал на украинском

Во время заседания Верховной Рады 31 октября журналисты заметили у народных депутатов интересные аксессуары.

Как сообщает фотокорреспондент издания "Апостроф" Александр Гончаров, один из народных избранников принес с собой в здание парламента спинер, а другой - эспандер (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу доконца).

Так, спинер был замечен у народного избранника Дмитрия Люботы из парламентской фракции "Слуга народа".

Нардепов засекли со странными предметами в Раде

Нардепов засекли со странными предметами в Раде

Новости
"Одни п*дорам пишут, другие – шл*хам": Киву довел до истерики секс-скандал в Раде

Эспандер оказался у нардепа Андрея Кожемякина из "Батьківщини".

Напомним, раннее народного депутата от "Слуги народа" Дмитрия Люботу уже заметили на заседании Верховной Рады с эспандером в руках.

Нардепов засекли со странными предметами в Раде. Фото

Апостроф

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Теги
Верховная Рада Украины Партия Слуга народа ВО Батьківщина
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
4
1
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Журналисты за этим туда ходят?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
И ? Не с резиновыми же чл*нами
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel