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3 декабря • обновлено в 17:06
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Нардеп от "Слуги народа" заснул в Раде. Видеофакт

1.3т
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Народный депутат от "Слуги народа" Николай Стефанчук заснул во время заседания Верховной Рады.

Инцидент с парламентарием попал на видео. Соответствующий ролик появился в Telegram-канале издания "Буквы" (чтобы посмотреть, доскролльте доконца).

Пока кто-то из народных депутатов выступал, Стефанчук заснул, сидя на своем рабочем месте. Но его потом разбудил коллега по фракции, нардеп Юрий Корявченков.

Нардеп Николай Стефанчук уснул в Раде

Нардеп Николай Стефанчук уснул в Раде

Скриншот

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"Я не сплю, просто медленно моргаю. Нардеп от "Слуги народа" Николай Стефанчук всю ночь работал над законопроектами (но это не точно), а в Раде устал и решил немного отдохнуть", - иронично подписали видео в издании.

Как писал OBOZREVATEL, знаменитый борец Жан Беленюк, который попал в Верховную Раду от партии "Слуга народа", признался, что поплатился за "насилие" над собой, когда заснул на одном из заседаний.

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Автор
Глеб Иванов
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
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