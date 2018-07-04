Нардеп обвинил Россию в краже названия у Украины

Россия, кроме того, что присвоила себе ряд исторических событий, так она даже украла свое название.

Об этом депутат Верховной рады от ВО "Свобода" Андрей Ильенко заявил в эфире телеканала "112 Украина", комментируя присвоение воинским частям армии РФ названий украинских городов.

"До Петра I она называлась Московией. Возьмите карту того времени: Русь — это Украина, а Московия — это Московия. И с тех пор, как она украла наше название и нашу историю, и появилась Российская империя", - напомнил нардеп.

Кроме того Ильенко указал, что у Москвы на данный момент остался только один миф, вокруг которого она пытается строить свою идеологию – это миф о "русской" победе во Второй мировой войне.

"Они строят свою идеологию на прошлом, но не смотрят в будущее. Такой подход не иммет перспективы. Это просто не работает", - отметил депутат.

Напомним, ранее скандальная писательница Лариса Ницой заявила в эфире ObozTV, что жители Украины должны применять к РФ историческое название "Московия", так как термин "Русь" украден россиянами у украинцев.