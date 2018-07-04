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Нардеп обвинил Россию в краже названия у Украины

1.2тЧитать новость на украинском

Россия, кроме того, что присвоила себе ряд исторических событий, так она даже украла свое название.

Об этом депутат Верховной рады от ВО "Свобода" Андрей Ильенко заявил в эфире телеканала "112 Украина", комментируя присвоение воинским частям армии РФ названий украинских городов.

"До Петра I она называлась Московией. Возьмите карту того времени: Русь — это Украина, а Московия — это Московия. И с тех пор, как она украла наше название и нашу историю, и появилась Российская империя", - напомнил нардеп.

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Кроме того Ильенко указал, что у Москвы на данный момент остался только один миф, вокруг которого она пытается строить свою идеологию – это миф о "русской" победе во Второй мировой войне.

"Они строят свою идеологию на прошлом, но не смотрят в будущее. Такой подход не иммет перспективы. Это просто не работает", - отметил депутат.

Напомним, ранее скандальная писательница Лариса Ницой заявила в эфире ObozTV, что жители Украины должны применять к РФ историческое название "Московия", так как термин "Русь" украден россиянами у украинцев.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Андрей Ильенко
Место
Украина
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Русский Солдат
Русский Солдат
Вдумайтесь, что пишет этот шароварник. Как можно украсть название страны? Вот украина захотела стать второй Францией в Европе. И представьте себе, в один прекрасный день переименовалась. А что же делать французам? Как теперь именовать свою страну? Ну ни бред ли?
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Ivan Rus
Ivan Rus
Путинт вор, он украл у ильенко мозги
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
"До Петра I она называлась Московией. Возьмите карту того времени: Русь — это Украина, " Да, украинец это диагноз.Никогда русское государство не называлось Московией, а древнерусское государство, про которое бормочет этот шароварный историк, распалось XII веке.Какое отношение к нему имеет жовтосинее недоразумение., вылупившееся в конце века XX? На каком основании нынешняя Украина это Русь?Потому что через 800 лет расположились на землях существовавшего в раннем Средневековье государства? К тому же, 90 % территории Украины, включая Киев, являются ею исключительно благодаря москалям
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