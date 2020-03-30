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31 марта • обновлено в 01:21
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Нардеп Людмила Марченко вызвала ажиотаж дизайнерским кружевом на лице. Фото и видео

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Народный депутат от "Слуги народа" Людмила Марченко появилась на внеочередном заседании Верховной Рады 30 марта в дизайнерской кружевной маске.

Фото опубликовал на своей странице в Facebook фотограф Ян Доброносов. Снимок вызвал неоднозначную реакцию (чтобы посмотреть, проскролльте новость до конца).

Некоторые пользователи пошутили, что маска напоминает нижнее белье, другие – сочли ее забавной.

"Лучшая маска ночи": нардеп вызвала ажиотаж дизайнерским кружевом на лице
"Лучшая маска ночи": нардеп вызвала ажиотаж дизайнерским кружевом на лице
"Лучшая маска ночи": нардеп вызвала ажиотаж дизайнерским кружевом на лице

Сама нардеп уточнила, что это дизайнерская маска Оксаны Бачинской из Тернополя. У нее есть три слоя, фильтр и сама она плотно прилегает к лицу и защищает.

"Лучшая маска ночи": нардеп вызвала ажиотаж дизайнерским кружевом на лице

Людмила Марченко/Facebook

"Лучшая маска ночи": нардеп вызвала ажиотаж дизайнерским кружевом на лице

Людмила Марченко/Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховную Раду заказали 100 пицц, чтобы накормить нардепов от фракции "Слуга народа" во время внеочередного заседания парламента. Глава фракции Давид Арахамия пошутил по этому поводу: "работаем за еду".

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа Верховная Рада Украины
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