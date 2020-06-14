Главная Новости
14 июня • обновлено в 13:58
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Нардеп Фельдман вдруг получил за год 250 тыс. грн стипендии

2.8т
Читать материал на украинском

Народный депутат от фракции ОПЗЖ Александр Фельдман за 2019 год получил 250 тысяч гривен от Харьковского городского совета.

Как говорится в декларации о доходах Фельдмана, такую сумму составила стипендия почетного гражданина Харькова.

Александр Фельдман

Александр Фельдман

Всего в течение 2015-2019 годов нардеп получил более 828 тыс. грн такой стипендии.

Как пишут "Вісті news", в 2018 году Фельдман основал денежную стипендию выпускникам школ Харьковщины, которые составили ВНО на максимальный балл. Средства на эту стипендию были использованы именно со стипендии почетного гражданина Харькова, которую получает депутат из бюджета города.

Нардеп Фельдман вдруг получил за год 250 тыс. грн стипендии

Скрин декларации

Стипендии почетного гражданина Харькова получают также нардепы 8-го созыва Михаил Добкин, Виктор Остапчук и Владимир Мысык.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле 2020 года компенсацию из бюджета на аренду жилья получили 52 народных депутата. Как свидетельствуют декларации, среди них 25 депутатов являются миллионерами.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Персона
Александр Фельдман
Место
Украина Харьков
Тег
Верховная Рада Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
12
7
Смешно
0
Интересно
2
Печально
2
Трэш
Политика

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 31 154.

    Вылечились: 14 082. Умерли: 889.

  • В мире заболели более 7,8 млн человек, погибли – более 432 тысяч.

  • Названы эпицентры коронавируса в Украине: свежие данные.

  • Италия, Германия, Франция и Нидерланды подписали контракт на поставку новой вакцины от коронавируса, заказали 400 млн доз.

  • Израильский медик развеял мифы о "бесполезности" масок для защиты от COVID-19.

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги