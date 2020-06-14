Нардеп Фельдман вдруг получил за год 250 тыс. грн стипендии

Народный депутат от фракции ОПЗЖ Александр Фельдман за 2019 год получил 250 тысяч гривен от Харьковского городского совета.

Как говорится в декларации о доходах Фельдмана, такую сумму составила стипендия почетного гражданина Харькова.

Александр Фельдман

Всего в течение 2015-2019 годов нардеп получил более 828 тыс. грн такой стипендии.

Как пишут "Вісті news", в 2018 году Фельдман основал денежную стипендию выпускникам школ Харьковщины, которые составили ВНО на максимальный балл. Средства на эту стипендию были использованы именно со стипендии почетного гражданина Харькова, которую получает депутат из бюджета города.

Скрин декларации

Стипендии почетного гражданина Харькова получают также нардепы 8-го созыва Михаил Добкин, Виктор Остапчук и Владимир Мысык.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле 2020 года компенсацию из бюджета на аренду жилья получили 52 народных депутата. Как свидетельствуют декларации, среди них 25 депутатов являются миллионерами.

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