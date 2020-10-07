НАПК начало проверку декларации Кивы из-за ямы, на которой он заработал миллион

Национальное агентство по предупреждению коррупции начало семь полных проверок деклараций чиновников по результатам мониторинга образа жизни.

Речь идет в том числе о народном депутате Илье Киве, в декларации которого указан доход в 1,2 млн от сдачи в аренду жомовой ямы, сообщили в пресс-службе агенства.

Кроме Кивы, проверят декларации еще 6 должностных лиц, в том числе депутатов местных советов и начальника Департамента киберполиции Национальной полиции Украины Александра Гринчака.

В НАПК отметили, что мониторинг образа жизни начался на основании обращений граждан, а также материалов в СМИ.

"Мы благодарны гражданам и журналистам за желание быть частью преодоления коррупции в Украине. Надеемся, что наша работа по их запросам будет побуждать все больше украинцев не быть равнодушными к возможным случаям недекларирования имущества и сообщать о них государственным органам", – сказал председатель НАПК Александр Новиков.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, журналисты-расследователи в программе Дениса Бигуса "Наші гроші" рассказали о том, что нардеп от ОПЗЖ Илья Кива задекларировал квартиру, в которой не живет, перемещается по городу на автомобиле с несуществующими номерами и получает более миллиона в год от аренды жомовой ямы, поросшей бурьяном.