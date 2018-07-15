"Нам пытаются "напихать" мигрантов. Нужно проследить, чтобы власть не пошла на поводу" - Рабинович

Нынешняя власть за четыре года управления нанесла сокрушительный урон украинской экономике. Зная, насколько продажная власть, Запад непременно этим воспользуется и попробует перенаправить беженцев из ЕС в Украину.

Такое заявление сделал народный депутат Украины и лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович в эфире авторской программы на телеканале "112 - Украина".

"Ни один враг не смог бы навредить украинской экономике и стране так, как это сделала эта властная команда с "варягами" Яресько, Супрун, Деканоидзе-Згуладзе, Абромавичусом и прочими, которые нас нагло грабили и грабят… Тот же Минздрав сегодня подозревается Счетной палатой в растрате двухсот миллионов гривен и закупке просроченных медикаментов. Ни Супрун, ни другие чиновники из ее министерства так и не понесли наказание!", — возмутился парламентарий.

Кроме того, политик обратил внимание на проблему остановки гигантов химической промышленности, от работы которых "зависит жизнь рядового украинца".

"На днях была остановлена работа "ДнепрАзота" и других пяти крупнейших химических предприятий Украины. Без "ДнепрАзота" не будет жидкого хлора, а без жидкого хлора не будет очистки воды! Через пару недель питьевой воды не будет, а если и будет, то эта вода будет убивать нас с вами! Компании "Кока-кола", "Пепси", "Калсберг" уже заявили о том, что готовы свернуть производство, потому что у них нет возможности очистить воду. Я поражён тем, что этот факт никого тревожит и СНБО еще даже не собирался по этому поводу! Они занимаются чем угодно, но только не этим!", — констатировал народный депутат.

Вадим Рабинович также привел в пример исследование британских специалистов, которые признали Украину мировым лидером в нелегальном экспорте леса.

Лидер партии "За життя" выразил опасение, что в условиях "тотальной продажности украинской власти перед Украиной может встать новый вызов – неконтролируемая иммиграция".

"Есть одна опасность, которая меня действительно волнует. Мы должны все вместе следить за тем, чтобы представители нынешней власти не променяли очередной "пряник евроинтеграции" на "зеленой свет" для мигрантов в нашу страну. На Западе уже очевидно подумывают над тем, чтобы "напихать" нам сюда мигрантов, раз украинская власть так охотно рубит и вывозит лес и продает страну. Кстати, сегодня в Закарпатской области пограничники уже задержали со стрельбой трех вьетнамцев. То ли еще будет! Нам нужно быть внимательными и следить за тем, чтобы власть не превратила нашу страну в мусорник для эмигрантов со всего мира, как превратила ее в экономический отстойник и экспериментальный лагерь для непроверенных медикаментов. Мы не дадим им это сделать!" — резюмировал Вадим Рабинович.