"Нам не нужен мир любой ценой": киборг высказался об интервью Зеленского

Основатель общественной организации "Сердца киборгов" Анатолий Свирид — боец, вышедший из Донецкого аэропорта и побывавший в плену "ДНР" — ответил шоумену Владимиру Зеленскому на его заявление по поводу перемирия любой ценой.

Об этом сообщило издание Цензор.НЕТ. "Я не вижу его (Зеленского. - Ред.) как главного военнокомандующего наших Вооруженных Сил. И нам мир любой ценой не нужен. Договариваться надо, но мир любой ценой нам не нужен. Мне, как человеку, который принимал непосредственное участие в боевых действиях, и я видел тех людей, которые там внутри... туристы (русские наемники. - Ред)... Так с кем договариваться?" — сказал Свирид.

Анатолий Свирид Цензор.Нет

Боец отметил, что рейтинг Зеленский имеет благодаря своему протеже. "Рейтинги - потому что у его протеже, босса, мощный ресурс, надежный. Поэтому и рейтинги. Но одно дело смешить людей на сцене, а совсем другое - управлять такой огромной державой", — подчеркнул Свирид.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский в интервью Дмитрию Гордону заявил, что ради восстановления мира на Донбассе стал бы вести переговоры даже с главой РФ Владимиром Путиным.