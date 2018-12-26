МоваЯзык
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

"Нам не нужен мир любой ценой": киборг высказался об интервью Зеленского

5.4тЧитать материал на украинском

Основатель общественной организации "Сердца киборгов" Анатолий Свирид — боец, вышедший из Донецкого аэропорта и побывавший в плену "ДНР" — ответил шоумену Владимиру Зеленскому на его заявление по поводу перемирия любой ценой.

Об этом сообщило издание Цензор.НЕТ. "Я не вижу его (Зеленского. - Ред.) как главного военнокомандующего наших Вооруженных Сил. И нам мир любой ценой не нужен. Договариваться надо, но мир любой ценой нам не нужен. Мне, как человеку, который принимал непосредственное участие в боевых действиях, и я видел тех людей, которые там внутри... туристы (русские наемники. - Ред)... Так с кем договариваться?" — сказал Свирид.

Анатолий Свирид

Анатолий Свирид

Цензор.Нет

Боец отметил, что рейтинг Зеленский имеет благодаря своему протеже. "Рейтинги - потому что у его протеже, босса, мощный ресурс, надежный. Поэтому и рейтинги. Но одно дело смешить людей на сцене, а совсем другое - управлять такой огромной державой", — подчеркнул Свирид.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский в интервью Дмитрию Гордону заявил, что ради восстановления мира на Донбассе стал бы вести переговоры даже с главой РФ Владимиром Путиным.

Персоны
Владимир ЗеленскийАнатолий Свирид
Место
Украина
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
5
12
Смешно
27
Интересно
4
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Файбер Моня
Файбер Моня
Судя по морде лица и объёмным жировым формам "кыборха", можно сказать, что в республиканском плену сало, борщ и горилку он принимал в достойных количествах. ))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Миценко Андрей
Миценко Андрей
Это он в плену такую ряху отъел?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Миценко Андрей
Миценко Андрей
Это он у плену такую ряху отъел)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги