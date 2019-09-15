"Нам это не нужно!" Кулеба сделал резкое заявление об Украине в ЕС

Украина не согласна вступать в Европейский Союз на правах члена с "особым статусом", о котором говорил президент Словении Борут Пахор.

Такое заявление сделал вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в интервью "Апострофу".

"Никакого особого статуса! Едет президент, где-то выступает, поэтому ему нужно проявить какую-то креативность. И я это поддерживаю. Но стратегическая цель Украины остается неизменной – это членство в ЕС. Если какой-то специальный статус рассматривается как альтернатива членству, то мы это отвергаем, нам это не нужно. Но мы благодарим наших международных партнеров за их креативный подход", – отметил он.

Дмитрий Кулеба liga.net

Кулеба также рассказал, какие условия ставит Брюссель перед Украиной.

"Никто никаких требований не ставил. Я был в Брюсселе во вторник, 10 сентября, встречался по линии ЕС, рассказывал, что мы хотим, какие у нас приоритеты. Они слышали, говорили, где готовы сотрудничать", – поделился он.

Кулеба сделал резкое заявление об Украине в ЕС zik.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кулеба также предположил, что Украина нужна Европейскому Союзу для усиления международного влияния, поэтому их отношения вскоре могут выйти на новый уровень.

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