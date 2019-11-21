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21 ноября • обновлено в 16:59
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Найем раскрыл свое новое место работы

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Бывший народный депутат Мустафа Найем работает в государственном концерне "Укроборонпром".

Найем отметил, что занимает должность заместителя генерального директора. Об этом он рассказал в четверг, 21 ноября в Киеве во время пресс-конференции на тему "Годовщина Майдана: что не удалось предыдущей власти и предостережения для новой", передает Укринформ.

"Да, действительно, я сейчас там работаю – заместителем генерального директора", – сообщил он.

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Мустафа Найем

Мустафа Найем

24tv.ua

Как писал OBOZREVATEL:

  • "Укроборонпром" оказался в центре скандала в феврале. Журналисты программы "Наші гроші" обнародовали расследование, в котором указали, что топ-чиновники оборонной сферы Украины организовали незаконные поставки контрабандных деталей из России. Среди прочих участников схемы были указаны Олег и Игорь Гладковские.

  • При этом Гладковский-старший признался, что Украина действительно закупает запчасти у России, однако инициировал приостановку своих полномочий на период расследования.

  • Вскоре журналисты раскрыли также суммы "откатов" от хищения в оборонном комплексе для чиновников, опубликовав новые доказательства.

  • В финальной части расследования журналисты сообщили, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро знали и были замешаны в скандальных схемах вокруг "Укроборонпрома".

  • 30 сентября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Айвараса Абромавичуса новым главой "Укроборонпрома". Указом №640/2019 он уволил Павла Букина с должности гендиректора госконцерна.

  • ,Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении бывшему гендиректору "Укроборонпрома" Павлу Букину.

  • В Киеве разоблачили бывшего замдиректора завода "Маяк", который пытался продать государственное имущество "Укроборонпрома" за 4,5 млн долларов.

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Автор
Тимур Григоренко
Персона
Мустафа Найем
Место
Украина
Тег
Укроборонпром
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