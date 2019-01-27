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Наиболее цифровой кандидат. ''Воля'' выдвинула Деревянко в президенты

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Мораторий на проверки бизнеса до проведения либеральной налоговой реформы, растаможка авто за 10%, право на защиту с помощью огнестрельного оружия, 50% женщин - во власть, ориентация на цифровую экономику и IT-сектор, перевод всех государственных реестров на систему блокчейн, возвращение уехавших на заработки, бесплатный Интернет по всей Украине, сохранение окружающей среды и защита животных – с такими идеями XVI и внеочередного съезда партии "ВОЛЯ" выдвинули Юрия Деревянко в кандидаты в Президенты Украины, – сообщает пресс-служба политсилы. В мероприятии приняли участие 1100 человек со всей Украины.

Голосование происходило с помощью электронной системы. Перед этим на сцене появилась голограмма Юрия Деревянко, которая сообщила: "Мне приснился Стив Джобс, который мне сказал: Ты должен пойти, зайти в каждый их смартфон, получить лайк и вы все победите. Дай людям цифровое государство! Пусть люди живут свободно!".

"Нужно дать людям новые возможности – использовать цифровые технологии – зайти в каждый смартфон, разорвать монополию телеканалов, объединиться, одержать победу. И тогда совместными усилиями мы сможем поставить страну на ноги", – убежден кандидат в президенты.

Деревянко идет в Президенты с четким планом действий, как разрушить действующую олигархическую систему: забрать у олигархов монополию на экономику, СМИ, формирование власти, политику, и дать людям НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ.

Фото пресс-службы партии "Воля"

Фото пресс-службы партии "Воля"

Юрий Деревянко

Он заявил, что имеет экономическую программу - неоэкономики, стратегию победы в войне и возвращения территорий, а также четкий механизм контроля власти людьми.

Программа Юрия Деревянко в экономике предусматривает:

1. Ликвидацию искусственных монополий и гражданский контроль над естественными монополиями.

2. Новую налоговую либеральную систему:

- уменьшение НДС с 20% до 15%;

- все налоги на заработную плату - не более 20%. Это означает, что НДФЛ: с 18% до 10%, а ЕСВ: с 22% уменьшается до 17 (в общий пенсионный фонд) + 5% в персональный накопительный пенсионный счет (при этом единый социальный взнос не превышает размер средней пенсии);

- в 3-4 раза сократить количество разрешительных документов, а также численность госслужащих;

- введение моратория на проверки малого и среднего бизнеса до принятия либерального налогового законодательства

- 10% - единственное правило растаможки для всех авто,

- легализация всех видов предпринимательской деятельности, в том числе обращения на рынке криптовалют с нулевой ставкой налогообложения прибыли на 10 лет (соответствующий законопроект Юрий Деревянко уже зарегистрировал).

"Это создаст лучшие налоговые и инвестиционные условия. Как следствие – достойные зарплаты, и возможность жить здесь в стране, а также даст возможность нашим работникам вернуться, приобрести доступное авто и жить здесь, в Украине", - убежден кандидат в Президенты Украины.

Также Юрий Деревянко представил во время Съезда Стратегию победы в войне, которая предусматривает:

1. Сильная экономика.

2. Боеспособная армия: "Не менее 5% ВВП нужно направлять на профессиональную армию по стандартам НАТО. Также мы должны иметь резервную армию, чтобы мужчины 18-55 лет, которые ежегодно проходят двухнедельный обучение, в случае необходимости были готовы встать на защиту своей земли вместе с профессиональной армией", – сказал Деревянко.

3. "Нужно сформировать комплексный план действий с участием международных партнеров, предусматривающий одновременную реализацию полицейской, военной миссий и финансирования восстановления разрушенных украинских территорий под контролем общей гражданской миссии. Через 3-5 лет реализации такого плана - проведение свободных выборов на освобожденных от оккупации территориях", – убежден кандидат в президенты.

Особенно Деревянко подчеркнул необходимость обеспечения для украинцев права на защиту своей жизни, себя, своей семьи, имущества с помощью огнестрельного оружия.

Деревянко заявляет, что разрушить монополию олигархических кланов возможно с помощью механизма формирования и контроля власти через элементы прямой демократии. "Система выборов должна быть построена по открытым партийным спискам с запретом телевизионной и бордовой политической рекламы, отменой мажоритарки", – заявил Деревянко. Он подчеркнул необходимость принять закон об импичменте президента, уже давно зарегистрированного в парламенте, а также дать людям право ОТОЗВАТЬ любого чиновника.

Деревянко имеет и план восстановления справедливости в судах. "Любой судья автоматически освобождается от должности, если дважды в год ЕСПЧ отменяет его решения.

Юрий Деревянко и партия "ВОЛЯ" предлагают создать новые возможности для женщин, которые видят себя во власти и на государственных должностях. "50% женщин будет на всех уровнях власти. И партия "ВОЛЯ" уже этот принцип исповедует в своей работе", – подчеркнул он.

Юрий Деревянко убежден, что государство должно быть не "сакральным божеством", а сервисом.

"Государство-сервис начинается с цифрового государства, когда есть бесплатный высококачественный Интернет в каждом уголке Украины. Человек сможет получить любые сервисы через смартфон или компьютер без очередей, коррупцию и унижения со стороны чиновников через свой электронный кабинет", – заявил Деревянко.

Он также предлагает ввести систему экологического мониторинга. "Безопасная экологическая окружающая среда - это здоровье человека. Защитить экологию – это наш долг перед нашими детьми", – сказал кандидат на пост Президента.

Кроме того Деревянко отметил, что всегда отстаивал и будет отстаивать гуманное отношение к животным. "Мы защищали - защищаем и будем защищать их от жестокого обращения с ними. Очень часто наши четвероногие друзья фактически являются членами наших семей", – сказал политик.

"Наша сеть единомышленников становится мощной армией против старой системы и олигархов на этих выборах. Это можно сделать только благодаря ИТ-технологиям. Смартфон - вот наше оружие, вот наша сеть людей, которые способны повлиять на смену власти в стране", - призвал Юрий Деревянко "Деревянко.

"Выбираемся все и вместе, а не по отдельности и сам по себе! Выбираемся все и вместе, - обратился Деревянко к украинцам.

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Персона
Юрий Деревянко
Место
Украина
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Писатель Коэльо заявил, что не делал заявления в поддержку Тимошенко. В общем, прокололись политтехнологи Юли. Они же не думали, что Коэльо будет смотреть съезд «Батькивщины».
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