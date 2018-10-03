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''Надоели российские марионетки'': в Украине пояснили уход Кучмы из минских переговоров

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Второй президент Украины, один из подписантов Минских договоренностей Леонид Кучма ушел с поста представителя страны в контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе из-за фиктивности переговорного процесса.

Такое мнение в блоге на OBOZREVATEL высказал украинский эксперт-политолог, политический консультант Александр Палий. "Эти минские встречи ни к чему не приводят, а просто являются имитацией переговорного процесса", - уверен он.

"Думаю, что Кучма и сам понимает, что он создал такую же ситуацию, которая сейчас есть в Украине, потому что он провел ядерное разоружение Украины под бессмысленные гарантии. Подписал Будапештский меморандум, который был фактически обманом Украины. То есть Кучма сам участвовал в этом облапошивании, и я не думаю, что если бы там были его личные интересы, а не государственные, он бы доверился таким гарантиям", - написал Палий.

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Он считает, что изменение представителя Украины в контактной группе "ни на что не повлияет, так как эти переговоры изначально были созданы Россией таким образом, чтобы просто имитировать переговоры".

"Может, Кучме стало тяжело там сидеть и надоело видеть российские физиономии и луганских марионеток и делать вид, что они что-то или кого-то представляют", - заявил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, информация о намерении Кучмы уйти с поста представителя Украины в ТГК появилась 28 сентября. Позже рассказали, кто может заменить экс-президента Украины.

Читайте все новости по теме "Мирные переговоры в Минске" на OBOZREVATEL.

Темы
Мирные переговоры в МинскеРоссийско-украинский конфликт
Персоны
Леонид КучмаАлександр Палий
Место
Украина
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Русский Солдат
Русский Солдат
Над ним там смеялись, что он ядерное оружие на Крым поменял, который потом от хохлов убежал. Вот и остались хохлы у разбитого корыта. Вот он обиделся и ушел.
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Мороз Дмитрий
Мороз Дмитрий
Русский Солдат, Крым? Та не, всё ушло. Крым ушёл в РФ, ЛДНР борется, всё остальное - колония Пендостана.
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Мороз Дмитрий
Мороз Дмитрий
Американским марионеткам набрыдлы российские. Ну, ничего, скоро выборы. Выберем нормальную власть,она всё и разрулит.)
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