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Украинские военные устроили патриотический сюрприз оккупантам: яркие фото и видео

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Над оккупированным Донбасом запустили желто-голубой флаг Украины из воздушных шаров. Так поздравили жителей с Новым годом военнослужащие 10-й горно-штурмовой бригады.

По словам военного Глеба Бабича с позывным Лентяй, они изначально планировали запустить настоящий флаг, но он мог бы не долететь до России, сообщает Армия fm (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

"Инициатива поздравить жителей временно оккупированных территорий возникла у командира бригады. Мы решили таким образом ее реализовать. Думали запустить настоящий флаг, но он мог бы не долететь в Российскую Федерацию. И если бы упал на оккупированные территории, чтобы исключить надругательство над государственным флагом, мы сделали его из воздушных шариков. Ветер был направлен прямо на Луганск, был стремительный и мощный", — рассказал Бабич.

Флаг из шаров

Флаг из шаров

armyfm.com.ua

Также он отметил, что они это сделали утром, когда ОБСЕ патрулировала, потому что именно тогда российские наемники воздерживаются от обстрелов.

"Думаю, они были шокированы. Потому что эти шарики и флаг протянуло очень хорошо вдоль их позиций", — добавил военнослужащий.

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Также Бабич поздравил украинцев на оккупированных территориях с наступающими праздниками.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на горе Форос в аннексированном Крыму участники международного разведывательного сообщества InformNapalm развернули прапор Украины и зачитали стих "Заповіт".

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
флаг Украиныукраинский флаг
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Я наверное вас удивлю но каждый месяц в Санкт-Петербурге на Невском проспекте стоят какие-то чудики с флагом Украины и ни кто не собирается над ним надругаться😀 Поэтому я думаю жителям ЛДНР насрать на вашу акцию
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Уси учасныкы циёейи надсэкрэтнойи опэрации представлены к званию "гэроя" Украины !!! "гэроям" "слава"!!!
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Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
Пипец, командир бригады разрабатывает план надувания и запуска шариков, используя данные с метеоспутников, секретных донесения от военной разведки по времени патрулирования ОБСЕ, предусматривая все моменты чтобы помешать сепарам-извращенцам надругаться над мирными шариками.
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