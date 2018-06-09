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Над Крымом будет флаг Украины: Порошенко разозлил россиян мощным посланием

11.7тЧитать новость на украинском

Президент Украины Петр Порошенко заявил в своем Twitter, что Севастополь - это украинский город.

Это утверждение вызвало множество негативных комментариев со стороны граждан России, которая аннексировала Крым.

"Славный потомок древнего Херсонеса, героический Севастополь — это украинский город. Не сомневаюсь, что над Севастополем будет поднят украинский флаг и будет звучать украинский гимн", — написал Порошенко.

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Запись он сопроводил хештегом #КримЦеУкраїна.

Комментарии россиян под соответствующей новостью на RT:

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Петр Порошенко заявил, что Россия напала на Украину, потому что гражданам страны неприемлема сама мысль оставаться в рамках Советского Союза и Российской Империи.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на Обозревателе.

Тема
Аннексия Крыма
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
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Де Юрій
Де Юрій
У кацапні істерія)
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Петров Игорь
Петров Игорь
Де Юрій, от смеха у нас истерика, а вот у хохлоты от горя истерика. Был в их составе Крым, мировая жемчужина), а из-за тупости и жадности бесплатно его лишились.
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1
0
Овечкин Василий
Овечкин Василий
В названии статьи опечатка: не "разозлил", а НАСМЕШИЛ!
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Овечкин Василий
Овечкин Василий
Украинский флаг, Пан Дякуло, даже твои правнуки над Крымом не увидят, а вот российский флаг в Одессе и Харькове году в 2019-2020 сам увидишь!
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2
1

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