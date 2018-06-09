Над Крымом будет флаг Украины: Порошенко разозлил россиян мощным посланием

Президент Украины Петр Порошенко заявил в своем Twitter, что Севастополь - это украинский город.

Это утверждение вызвало множество негативных комментариев со стороны граждан России, которая аннексировала Крым.

"Славный потомок древнего Херсонеса, героический Севастополь — это украинский город. Не сомневаюсь, что над Севастополем будет поднят украинский флаг и будет звучать украинский гимн", — написал Порошенко.

Запись он сопроводил хештегом #КримЦеУкраїна.

Славний нащадок стародавнього Херсонесу, героїчний Севастополь – це українське місто.



Не маю жодного сумніву, що над Севастополем замайорить український прапор та лунатиме український гімн!#КримЦеУкраїна #CrimeaIsUkraine pic.twitter.com/EeJb5CRa9N — Петро Порошенко (@poroshenko) 9 июня 2018 г.

Комментарии россиян под соответствующей новостью на RT:

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Петр Порошенко заявил, что Россия напала на Украину, потому что гражданам страны неприемлема сама мысль оставаться в рамках Советского Союза и Российской Империи.