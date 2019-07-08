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Начнут с топ-чиновников: Зеленский назвал дату запуска Высшего антикоррупционного суда

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Высший антикоррупционный суд (ВАКС) в Украине начнет работать с 5 сентября 2019 года.

Об этом во время брифинга 8 июля заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, одним из главных препятствий работы органа было отсутствие помещения для него.

"Этот вопрос решен. 5 сентября суд начнет рассмотрение дел по топ-коррупции. Я всех вас поздравляю. В здании на проспекте Победы, что звучит очень символично, поскольку нас интересует не борьба с коррупцией, а победа над ней", – заявил украинский президент.

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Будущий запуск ВАКС он назвал весомой победой в антикоррупционной политике. Также Зеленский поблагодарил Европейский Союз за выделение бюджета на борьбу с коррупцией.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Скриншот брифинга

Высший антикоррупционный суд – специализированный орган правосудия, который был создан в результате судебной реформы 2016 года.

Как писал OBOZREVATEL:

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Иванович Юрий
Иванович Юрий
"Кумовство" уже "пэрэмоглы", начинаем "побеждать" коррупцию.
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Закон Порядок
Закон Порядок
порошенко.порошенко.порошенко
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