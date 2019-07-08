Начнут с топ-чиновников: Зеленский назвал дату запуска Высшего антикоррупционного суда

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) в Украине начнет работать с 5 сентября 2019 года.

Об этом во время брифинга 8 июля заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, одним из главных препятствий работы органа было отсутствие помещения для него.

"Этот вопрос решен. 5 сентября суд начнет рассмотрение дел по топ-коррупции. Я всех вас поздравляю. В здании на проспекте Победы, что звучит очень символично, поскольку нас интересует не борьба с коррупцией, а победа над ней", – заявил украинский президент.

Будущий запуск ВАКС он назвал весомой победой в антикоррупционной политике. Также Зеленский поблагодарил Европейский Союз за выделение бюджета на борьбу с коррупцией.

Владимир Зеленский Скриншот брифинга

Высший антикоррупционный суд – специализированный орган правосудия, который был создан в результате судебной реформы 2016 года.

Как писал OBOZREVATEL:

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