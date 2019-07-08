Начнут с топ-чиновников: Зеленский назвал дату запуска Высшего антикоррупционного суда

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) в Украине начнет работать с 5 сентября 2019 года.
Об этом во время брифинга 8 июля заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, одним из главных препятствий работы органа было отсутствие помещения для него.
"Этот вопрос решен. 5 сентября суд начнет рассмотрение дел по топ-коррупции. Я всех вас поздравляю. В здании на проспекте Победы, что звучит очень символично, поскольку нас интересует не борьба с коррупцией, а победа над ней", – заявил украинский президент.
Будущий запуск ВАКС он назвал весомой победой в антикоррупционной политике. Также Зеленский поблагодарил Европейский Союз за выделение бюджета на борьбу с коррупцией.
Владимир Зеленский
Скриншот брифинга
Высший антикоррупционный суд – специализированный орган правосудия, который был создан в результате судебной реформы 2016 года.
Как писал OBOZREVATEL:
Законопроект об Антикоррупционном суде Верховная Рада Украины приняла в июне 2018 года. Его поддержали 315 нардепов.
19 марта Высший совет правосудия рекомендовал президенту Украины Петру Порошенко назначить 35 из 39 кандидатов на должности в Антикоррупционный суд.
11 апреля президент Петр Порошенко назначил 38 судей Высшего антикоррупционного суда и Апелляционного высшего антикоррупционного суда. Он отметил, что этот шаг завершил создание независимой антикоррупционной инфраструктуры.
В Высшем антикоррупционном суде Украины будет работать 130 человек. Их зарплатный фонд составит более 4 млн гривен.
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