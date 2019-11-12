Начнется дестабилизация: Портников сказал, как Путин "сделает" Зеленского

Президент России Владимир Путин может обмануть главу Украины Владимира Зеленского на встрече лидеров стран "нормандской четверки", вынудив принять закон об особом статусе Донбасса.

Это повлечет за собой дестабилизацию в Украине. Такое мнение выразил журналист Виталий Портников, передает "Еспресо".

"С точки зрения логики дестабилизации ситуации в Украине, конечно же, самое разумное – это заставить Владимира Зеленского поспешить с законодательным принятием особого статуса Донбасса. Украинский президент, который по никому не известным причинам (скорее всего, причина проста - обман и самообман) воспринимает встречу с Путиным как реальный шанс для установления мира на Донбассе, начнет в срочном порядке готовить нужный Кремлю законопроект", – считает Портников.

По его словам, после Зеленский станет заставлять голосовать несчастный украинский парламент.

"Уже сама стадия подготовки закона и голосования за него усилит протестные настроения и ослабит позиции главы государства. А там и ноябрь окончится, и никакого саммита не будет. А дестабилизация будет", – описал Портников один вариант развития событий.

Согласно другому, Путин может встретиться с Зеленским и заставить его согласиться с законодательным оформлением статуса Донбасса на самом саммите, при чутком посредничестве Меркель и Макрона.

"Тогда дестабилизация начнётся не до, а после встречи лидеров", – пояснил Портников.

"Зеленский вернется в полной уверенности, что он обо всем договорился с Путиным, что до окончания войны рукой подать, что нужно только поскорее принять закон об особом статусе, провести выборы и о проблеме можно будет забыть. Он начнет суетиться, в спешке разрабатывать закон, заставлять голосовать парламент... Дальше вы знаете – нарастание протестного движения, дестабилизация", – добавил он.

Портников уверен, что Путин заинтересован именно в дестабилизации ситуации в нашей стране.

"Он ничем не рискует, время у него еще есть, Зеленский и Макрон его целей не понимают, а Меркель – не хочет понимать, так как осталась без адекватных партнеров и в "нормандской четверке", и на уровне отношений в Белом доме и просто не способна противостоять российскому президенту в одиночку. Но и Меркель ничем не рискует, так как в награду за свою вынужденную сдержанность получит "Северный поток-2" и улучшение отношений с большим бизнесом", – подытожил Портников.

Путин обыграет Зеленского УП

Как сообщал OBOZREVATEL, изначально существовало лишь два условия для встречи президентов Украины и России в "нормандском формате", но затем Москва потребовала еще разработать документ, который должен быть подписан на этой встрече.

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