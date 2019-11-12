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12 ноября • обновлено в 12:52
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Начнется дестабилизация: Портников сказал, как Путин "сделает" Зеленского

2.7т
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Президент России Владимир Путин может обмануть главу Украины Владимира Зеленского на встрече лидеров стран "нормандской четверки", вынудив принять закон об особом статусе Донбасса.

Это повлечет за собой дестабилизацию в Украине. Такое мнение выразил журналист Виталий Портников, передает "Еспресо".

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"С точки зрения логики дестабилизации ситуации в Украине, конечно же, самое разумное – это заставить Владимира Зеленского поспешить с законодательным принятием особого статуса Донбасса. Украинский президент, который по никому не известным причинам (скорее всего, причина проста - обман и самообман) воспринимает встречу с Путиным как реальный шанс для установления мира на Донбассе, начнет в срочном порядке готовить нужный Кремлю законопроект", – считает Портников.

По его словам, после Зеленский станет заставлять голосовать несчастный украинский парламент.

"Уже сама стадия подготовки закона и голосования за него усилит протестные настроения и ослабит позиции главы государства. А там и ноябрь окончится, и никакого саммита не будет. А дестабилизация будет", – описал Портников один вариант развития событий.

Согласно другому, Путин может встретиться с Зеленским и заставить его согласиться с законодательным оформлением статуса Донбасса на самом саммите, при чутком посредничестве Меркель и Макрона.

"Тогда дестабилизация начнётся не до, а после встречи лидеров", – пояснил Портников.

"Зеленский вернется в полной уверенности, что он обо всем договорился с Путиным, что до окончания войны рукой подать, что нужно только поскорее принять закон об особом статусе, провести выборы и о проблеме можно будет забыть. Он начнет суетиться, в спешке разрабатывать закон, заставлять голосовать парламент... Дальше вы знаете – нарастание протестного движения, дестабилизация", – добавил он.

Портников уверен, что Путин заинтересован именно в дестабилизации ситуации в нашей стране.

"Он ничем не рискует, время у него еще есть, Зеленский и Макрон его целей не понимают, а Меркель – не хочет понимать, так как осталась без адекватных партнеров и в "нормандской четверке", и на уровне отношений в Белом доме и просто не способна противостоять российскому президенту в одиночку. Но и Меркель ничем не рискует, так как в награду за свою вынужденную сдержанность получит "Северный поток-2" и улучшение отношений с большим бизнесом", – подытожил Портников.

Путин обыграет Зеленского

Путин обыграет Зеленского

УП

Как сообщал OBOZREVATEL, изначально существовало лишь два условия для встречи президентов Украины и России в "нормандском формате", но затем Москва потребовала еще разработать документ, который должен быть подписан на этой встрече.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Владимир Путин Владимир Зеленский Виталий Портников
Место
Украина
Тег
нормандский формат
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