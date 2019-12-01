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1 декабря • обновлено в 21:24
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Михаил Ткач
Михаил Ткач
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На захист ролика з наради у Зеленського

3.4т
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Нормальний ролик спілкування президента з командою стосовно зниження тарифів, насправді.

- Спочатку показують стос паперів під назвою щось там "зниження тарифів", щоб глядач зрозумів, що справа настільки для влади важлива, що влада пішла на те, щоб витратити багато паперу, і така результативна, що результати будь-що вирішили закарбувати на папері для нащадків і музейних експозицій.

- Далі прем‘єр-міністр звертається до президента на "ти", щоб глядач зрозумів, що насправді нарада тривала не годину, а була настільки довгою, що всі вже встигли стати друзями, почали спілкуватись родинами і домовились водити дітей в одну школу верхової їзди.

- Потім слово беруть люди у светрах, щоб продемонструвати, що для термінової наради вони були буквально вирвані президентом хто з дачі, а хто і з фестивалю бардів у лісі під Обуховом.

- За столом нікого нема у чоботягах-забродах або з ножем за паском - як демонстрація того, що команда президента - збирачі, а не мисливці.

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- За столом по праву руку від президента присутній Андрій Богдан, щоб всі нарешті зрозуміли, для вирішення якого питання пан Богдан уникнув люстрації.

- Пана Єрмака на зустрічі немає, що означає, що англійська мова не буде потрібна для вирішення питання.

- Під час всього спілкування президент, на противагу іншим, має втомлений і навіть хворобливий вигляд. Це демонстрація того, що він все робить, щоб тарифи зменшились, але, схоже на те, що може мати місце помилка у виборі кабміну, а не у виборі президента.

- Ролик демонструється саме в суботу, щоб стало зрозуміло, що для такого питання як тарифи президент і його команда готові витрачати час навіть у вихідний.

- Сльози на очах президента можуть демонструватися, щоб показати, що працювати у суботу безрезультатно - прикро.

- Прем‘єр Гончарук пропонує проголосувати питання у парламенті. Просто тому що можуть. А законопроект має бути президентський, щоб продемонструвати, що у президента є ще рейтинг, який можна втрачати.

- Дискусія зводиться до того, що знизити тарифи зараз неможливо. Але в тому ж складі присутні зберуться ще раз. Раптом така можливість з‘являється лише на нараді.

- Олігархи не згадувались, щоб нарада не закінчілась підвищенням тарифів.

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- Ролик спочатку чорно-білий, а згодом стає кольоровим, щоб глядач попри відсутність результату наради відчув покращення вже в процесі перегляду ролика.

Наступного разу можна почати з відео без звуку або зі звуку без відео.

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Автор
Михаил Ткач Михаил Ткач
Темы
Реформы Зеленского Тарифы ЖКХ и субсидии
Персоны
Андрей Богдан Владимир Зеленский Алексей Гончарук
Место
Украина
Теги
Офис президента ЖКХ тарифы
Источник
Источник: Facebook Михайла Ткача
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