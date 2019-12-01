Нормальний ролик спілкування президента з командою стосовно зниження тарифів, насправді.
- Спочатку показують стос паперів під назвою щось там "зниження тарифів", щоб глядач зрозумів, що справа настільки для влади важлива, що влада пішла на те, щоб витратити багато паперу, і така результативна, що результати будь-що вирішили закарбувати на папері для нащадків і музейних експозицій.
- Далі прем‘єр-міністр звертається до президента на "ти", щоб глядач зрозумів, що насправді нарада тривала не годину, а була настільки довгою, що всі вже встигли стати друзями, почали спілкуватись родинами і домовились водити дітей в одну школу верхової їзди.
- Потім слово беруть люди у светрах, щоб продемонструвати, що для термінової наради вони були буквально вирвані президентом хто з дачі, а хто і з фестивалю бардів у лісі під Обуховом.
- За столом нікого нема у чоботягах-забродах або з ножем за паском - як демонстрація того, що команда президента - збирачі, а не мисливці.
- За столом по праву руку від президента присутній Андрій Богдан, щоб всі нарешті зрозуміли, для вирішення якого питання пан Богдан уникнув люстрації.
- Пана Єрмака на зустрічі немає, що означає, що англійська мова не буде потрібна для вирішення питання.
- Під час всього спілкування президент, на противагу іншим, має втомлений і навіть хворобливий вигляд. Це демонстрація того, що він все робить, щоб тарифи зменшились, але, схоже на те, що може мати місце помилка у виборі кабміну, а не у виборі президента.
- Ролик демонструється саме в суботу, щоб стало зрозуміло, що для такого питання як тарифи президент і його команда готові витрачати час навіть у вихідний.
- Сльози на очах президента можуть демонструватися, щоб показати, що працювати у суботу безрезультатно - прикро.
- Прем‘єр Гончарук пропонує проголосувати питання у парламенті. Просто тому що можуть. А законопроект має бути президентський, щоб продемонструвати, що у президента є ще рейтинг, який можна втрачати.
- Дискусія зводиться до того, що знизити тарифи зараз неможливо. Але в тому ж складі присутні зберуться ще раз. Раптом така можливість з‘являється лише на нараді.
- Олігархи не згадувались, щоб нарада не закінчілась підвищенням тарифів.
- Ролик спочатку чорно-білий, а згодом стає кольоровим, щоб глядач попри відсутність результату наради відчув покращення вже в процесі перегляду ролика.
Наступного разу можна почати з відео без звуку або зі звуку без відео.
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