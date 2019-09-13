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14 сентября • обновлено в 01:18
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"На заборе х*й написано!" Кива взбесился из-за позора в прямом эфире

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Нардеп от ОПЗЖ Илья Кива вышел из себя, комментируя свое нелепое заявление в прямом эфире.

В конце августа политик заявил, что будет бороться против Украины и ее народа, а журналистка Янина Соколова попыталась выяснить, что именно он имел ввиду.

Во время телефонного звонка Кива занервничал, но настаивал на том, что не делал подобного заявления.

"Вы что с идиотом разговариваете? Не надо думать, что кто-то идиот. Я не собираюсь бред сумасшедшего комментировать. На заборе "х*й" написано, но на него бабы не прыгают. Комментировать бред я не собираюсь", - заявил нардеп.

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"Это как из г*вна пулю слепить. Не надо анализировать публичные дома. Если анализировать каждую желтую историю, то можно получить..." - добавил Кива.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее разъяренный Кива устроил в прямом эфире переполох из-за Томоса ПЦУ.

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Персоны
Илья Кива Янина Соколова
Место
Украина
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