На выборах в Раду в Украине случился первый скандал: все детали

В воскресенье, 21 июля, утром еще до начала голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду на округе №76 в Запорожье произошел скандал.

Как сообщает "Опора", там получили 558 бюллетеней с ошибкой. Их пришлось срочно заменить. Несоответствие заметили в 6:30 перед стартом выборов.

"Процедура осуществлена ​​в связи с тем, что на предварительно полученных бюллетенях в неподходящем месте была поставлена ​​печать о выбытии кандидата в нардепы, самовыдвиженца Василия Полюсова и документы считались поврежденными", – сказано в сообщении.

Нарушения на выборах в Украине "Опора"

Около 7:40 на утреннем заседании УИК проштамповали новые бюллетени отметкой о выбытии кандидата.

"Опора"

"Опора"

О главных нарушениях и скандалах на выборах в Раду 21 июля читайте здесь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине на избирательных участках на внеочередных выборах в Верховную Раду в 8:00 21 июля стартовало голосование.

Принять участие имеют право все граждане Украины, которым исполнилось 18 лет. Чтобы проголосовать, необходимо предъявить один из документов, подтверждающих личность и гражданство Украины.

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