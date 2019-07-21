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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

/ Новости политики

На выборах в Раду в Украине случился первый скандал: все детали

50.8т Читать материал на украинском

В воскресенье, 21 июля, утром еще до начала голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду на округе №76 в Запорожье произошел скандал.

Как сообщает "Опора", там получили 558 бюллетеней с ошибкой. Их пришлось срочно заменить. Несоответствие заметили в 6:30 перед стартом выборов.

"Процедура осуществлена ​​в связи с тем, что на предварительно полученных бюллетенях в неподходящем месте была поставлена ​​печать о выбытии кандидата в нардепы, самовыдвиженца Василия Полюсова и документы считались поврежденными", – сказано в сообщении.

Нарушения на выборах в Украине

Нарушения на выборах в Украине

"Опора"

Около 7:40 на утреннем заседании УИК проштамповали новые бюллетени отметкой о выбытии кандидата.

На выборах в Раду в Украине случился первый скандал: все детали

"Опора"

На выборах в Раду в Украине случился первый скандал: все детали

"Опора"

О главных нарушениях и скандалах на выборах в Раду 21 июля читайте здесь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине на избирательных участках на внеочередных выборах в Верховную Раду в 8:00 21 июля стартовало голосование.

Принять участие имеют право все граждане Украины, которым исполнилось 18 лет. Чтобы проголосовать, необходимо предъявить один из документов, подтверждающих личность и гражданство Украины.

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Читайте все новости по теме "Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019" на OBOZREVATEL.

Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Место
Украина
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Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Страна 404, все через дyпу!
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2
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
С самого утра уже мухлюют, выборы внayкpaине такие выборы))
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Хорошо-там где нас нет !
Хорошо-там где нас нет !
Если ограничится такими скандалами, то всё ОК, в Украине выборов без скандалов не бывает !
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