На выборах в Киевсовет партия Порошенко обходит "Слуг народа", – опроса Центра Разумкова
На выборах в Киевсовет партия Порошенко обходит "Слуг народа".
Если бы выборы в Киевсовет проходили в конце июня, то среди тех, кто намерен принять участие в выборах и определился, первое место получила бы партия "Европейская солидарность".
Об этом говорится в результатах исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 20 июня по 2 июля 2020 в Киеве. Согласно им, за партию Порошенко готовы отдать голоса 20,4% киевлян. Вместе с тем, партия "Слуга народа" получила бы всего 19,3% голосов.
В целом голоса на выборах в Киевсовет по данным Центра Разумкова распределились следующим образом:
20,4% – Европейская солидарность
19,3% – Слуга народа
11,5% – УДАР
10,6% – Оппозиционная платформа – За жизнь
7,5% – Батьківщина
6,2% – Партия "Победа Пальчевского"
5,1% – Сила и честь
2,5% – Партия Шария
2,2% – Украинская стратегия Гройсмана
2,2% – Гражданская позиция
На выборах в Киевсовет партия Порошенко обходит "Слуг народа", – опроса Центра Разумкова razumkov.org.ua
На выборах в Киевсовет партия Порошенко обходит "Слуг народа", – опроса Центра Разумкова razumkov.org.ua
На выборах в Киевсовет партия Порошенко обходит "Слуг народа", – опроса Центра Разумкова razumkov.org.ua
Исследование было проведено социологической службой Центра Разумкова с 20 июня по 2 июля 2020 в Киеве методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2025 респондентов в возрасте от 18 лет по выборке, представляющей взрослое население Киева по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.