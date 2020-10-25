На выборах в Киевской области – массовые нарушения, в бюллетенях отсутствуют кандидаты партии 'За майбутнє'

На местных выборах в Киевской области фиксируют массовые нарушения на участках, сообщает пресс служба областной организации партии "ЗА БУДУЩЕЕ", (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца текста).

В частности, Обуховская ТИК не внесла в избирательный бюллетень кандидата от партии "ЗА БУДУЩЕЕ" Александра Подоляка.

"Придя на участок, обнаружил неприятный для себя факт – моей фамилии в бюллетене нет", – сообщил кандидат.

При этом Александр Подоляко был официально зарегистрированным Обуховской ТИК, ему было выдано удостоверение, он проводил агитацию и имел избирательный счет.

В свою очередь, на Шкаровском участке Белоцерковского района состоялась попытка подкупа избирателей.

Лицо, представившийся кандидатом от одной из партий, в день выборов позвонило избирателю (с телефона +38 097 969 04 03) и предложило по 100 гривен за каждого человека, что проголосует за номер 3 от его партию.

"Работа депутата - это больше мне "для понта", но я могу себе это позволить. Хочется не просто бизнес, но и депутатом быть", - отметило звонившее лицо.

Кроме этого, в Вышгороде зафиксирована попытка вбрасывания бюллетеней. Нарушителя задержать не удалось.

Еще один случай ошибок в бюллетене зафиксировано во втором округе Яготина – указаны не те кандидаты, которые избираются от партии "ЗА БУДУЩЕЕ".

На нескольких участках в Гатном и Чабанах не было света.

Другими наиболее распространенными нарушениями были несвоевременное открытие участков и ненадлежащее качество информационных стендов. В частности, фотографии кандидатов на многих стендах оказались значительно меньше, чем того требует законодательство.