На свалку этих прикормленных! Мы - новое блюдо!

Закончили снимать "Слугу" сегодня в полночь... Всех поздравляю...

И кто бы мог когда-то из нас подумать, что наши моральные ценности, выраженные художественным языком в фильме, станут настолько близкими и острыми для людей. То, о чем мы всегда спорили за бокалом вина, то о чем мы мечтали, представляя страну, в которой так хочется жить, а не ходить и переводить воздух, мы обратили в вордовские файлы, а затем в кино. Пусть не в реальности, пусть хотя бы на экране, мы немного поживем, поплачем, посмеёмся, уткнём носом, а некоторых даже размажем.... Ну, чесались творческие руки и думы не давали уснуть.

И мысли, не потуги, а реальные мысли материализовались!!! Реальные хотелки нашли отклик у думающих, верящих и не до конца разочарованных. Есть шанс! Блин... Заслуживаем... А вдруг... Ну, а затем все, как после аварии, только вспышки воспоминаний, потому что было ярко)

Решил! Новый год. Заявил. Уверен. Нужно. Есть шанс. На свалку этих прикормленных. Они нас пропустили) Не заметили. Не думали. Так мы – подводная лодка, а говорят у нас флота нет! Думали очередная шуточка, клоун же!!! Самоуверенны слишком, а значит глупцы. Глупцы? Просто раньше не знал, а значит шансы растут. Ведро помоев. Не готов. Семья не готова! Ещё ведро, так это же не Я! Не оправдывайся – слабость. Ещё ведро – уже не так и пахнет! Ещё ведро – я Вас запомню. Не нужно – это слабость, а для них – деньги! Согласен, вас я даже не вспомню. Еще ведро – неплохо, весело. Еще ведро – что-то сегодня слабо. Нет ведер... Как-то мне не по себе! Ой что-то ещё доносится, тихонько, как лай из соседнего села "борщ из чебушки..." ))))) Креативно!!! Ну, это получше, чем "скисший борщ и вчерашний"... Ржу не могу. А значит – готов!!! Мы – новое блюдо!

Свежее! Из ингредиентов важна лишь порядочность, а там людей опытных добавим по вкусу и точно обойдёмся без "потрохов"!

Я благодарен всем, кто создавал "Слугу" и был рядом... Вы молодцы... Вы сделали очень многое... Лёша forever! Квартал forever! Україна forever!

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