|Политика
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 1 000 грн от сети парфюмерных магазинов Участвовать
Приз
Регистрация
БлогиМир

/Блоги - Новости политики

На свалку этих прикормленных! Мы - новое блюдо!

714

Закончили снимать "Слугу" сегодня в полночь... Всех поздравляю...

И кто бы мог когда-то из нас подумать, что наши моральные ценности, выраженные художественным языком в фильме, станут настолько близкими и острыми для людей. То, о чем мы всегда спорили за бокалом вина, то о чем мы мечтали, представляя страну, в которой так хочется жить, а не ходить и переводить воздух, мы обратили в вордовские файлы, а затем в кино. Пусть не в реальности, пусть хотя бы на экране, мы немного поживем, поплачем, посмеёмся, уткнём носом, а некоторых даже размажем.... Ну, чесались творческие руки и думы не давали уснуть.

И мысли, не потуги, а реальные мысли материализовались!!! Реальные хотелки нашли отклик у думающих, верящих и не до конца разочарованных. Есть шанс! Блин... Заслуживаем... А вдруг... Ну, а затем все, как после аварии, только вспышки воспоминаний, потому что было ярко)

Новости
Вітаю всіх і дякую!

Решил! Новый год. Заявил. Уверен. Нужно. Есть шанс. На свалку этих прикормленных. Они нас пропустили) Не заметили. Не думали. Так мы – подводная лодка, а говорят у нас флота нет! Думали очередная шуточка, клоун же!!! Самоуверенны слишком, а значит глупцы. Глупцы? Просто раньше не знал, а значит шансы растут. Ведро помоев. Не готов. Семья не готова! Ещё ведро, так это же не Я! Не оправдывайся – слабость. Ещё ведро – уже не так и пахнет! Ещё ведро – я Вас запомню. Не нужно – это слабость, а для них – деньги! Согласен, вас я даже не вспомню. Еще ведро – неплохо, весело. Еще ведро – что-то сегодня слабо. Нет ведер... Как-то мне не по себе! Ой что-то ещё доносится, тихонько, как лай из соседнего села "борщ из чебушки..." ))))) Креативно!!! Ну, это получше, чем "скисший борщ и вчерашний"... Ржу не могу. А значит – готов!!! Мы – новое блюдо!

Свежее! Из ингредиентов важна лишь порядочность, а там людей опытных добавим по вкусу и точно обойдёмся без "потрохов"!

Я благодарен всем, кто создавал "Слугу" и был рядом... Вы молодцы... Вы сделали очень многое... Лёша forever! Квартал forever! Україна forever!

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Персона
Владимир Зеленский
Тег
"Слуга Народа"
Источник
Источник:Facebook Владимира Зеленского
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
12
4
Смешно
1
Интересно
1
Печально
5
Трэш
Отправить комментарий
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения