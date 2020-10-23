На свадьбе пасынка Медведчука заметили известных политиков. Фото
Празднование свадьбы состоялось 10 октября в киевском ресторане "Маячок"
Там были замечены нардепы от ОПЗЖ Григорий Суркис, Тарас Козак, Вадим Столар
Также на свадьбе присутствовал "слуга народа" Андрей Холодов
На свадьбе пасынка народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука Богдана Марченко были замечены известные политики, дипломаты и бизнесмены.
Как говорится в расследовании программы "Схемы" на "Радио Свобода", празднование состоялось 10 октября в киевском ресторане "Маячок" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
В частности, на свадьбе были замечены нардепы от ОПЗЖ Григорий Суркис (вместе с братом Игорем Суркисом), Тарас Козак, Вадим Столар.
На видео гостей журналисты заметили депутата от "Слуги народа" Андрея Холодова. Ранее Холодов объяснял, что его жена и жена Медведчука Оксана Марченко – кумовья.
Также на территорию ресторанного комплекса заезжали авто экс-регионала, председателя Федерации бокса Украины Владимира Продивуса.
С территории ресторана выезжала машина экс-госсекретаря Министерства иностранных дел Андрея Зайца. Впрочем, дипломат заявил журналистам, что именно в тот день давал свое авто в пользование, но не ответив, кому.
Кроме того, журналисты зафиксировали, как с территории "Маячка" вышел экс-начальник Главного управления юстиции Минюста Украины в Крыму Сергей Коровченко, но он был одет в спортивную одежду и пояснил, что приезжал туда "собирать грибы", а с Медведчуком не знаком.
Как писал OBOZREVATEL, Олег Винник, переболевший COVID-19, выступил на свадьбе пасынка Медведчука.