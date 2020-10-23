На свадьбе пасынка Медведчука заметили известных политиков. Фото

На свадьбе пасынка народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука Богдана Марченко были замечены известные политики, дипломаты и бизнесмены.

Как говорится в расследовании программы "Схемы" на "Радио Свобода", празднование состоялось 10 октября в киевском ресторане "Маячок" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В частности, на свадьбе были замечены нардепы от ОПЗЖ Григорий Суркис (вместе с братом Игорем Суркисом), Тарас Козак, Вадим Столар.

На видео гостей журналисты заметили депутата от "Слуги народа" Андрея Холодова. Ранее Холодов объяснял, что его жена и жена Медведчука Оксана Марченко – кумовья.

Также на территорию ресторанного комплекса заезжали авто экс-регионала, председателя Федерации бокса Украины Владимира Продивуса.

С территории ресторана выезжала машина экс-госсекретаря Министерства иностранных дел Андрея Зайца. Впрочем, дипломат заявил журналистам, что именно в тот день давал свое авто в пользование, но не ответив, кому.

Кроме того, журналисты зафиксировали, как с территории "Маячка" вышел экс-начальник Главного управления юстиции Минюста Украины в Крыму Сергей Коровченко, но он был одет в спортивную одежду и пояснил, что приезжал туда "собирать грибы", а с Медведчуком не знаком.

Как писал OBOZREVATEL, Олег Винник, переболевший COVID-19, выступил на свадьбе пасынка Медведчука.