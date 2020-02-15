На сайт Мюнхенской конференции вернули скандальный "план примирения России и Украины"

На сайт Мюнхенской конференции по безопасности вернули скандальный план "примирения Украины и России" авторства трех западных аналитических центров и Российского совета международных дел, который вызвал международный скандал.

План из 12 пунктов, который опубликовали 14 февраля, удалили с сайта через несколько часов после публикации. Теперь же, он снова доступен.

Напомним, министерство иностранных дел Украины заявило, что тезисы, озвученные в скандальном документе, не соответствуют официальной позиции Киева.

Ведомство отмечает, что этот документ подготовила неправительственная организация Euro-Atlantic Security Leadership Group.

"Это частная инициатива группы политиков и экспертов, неравнодушных к вопросам международной безопасности и ситуации по безопасности в Украине, в частности вооруженной агрессии РФ против нашего государства", – пояснили в украинском внешнеполитическом ведомстве, передает "Интерфакс-Украина".

В свою очередь американские дипломаты и эксперты заявили, что некоторые из шагов, предложенных в плане, резонируют с идеями, выдвинутыми российской стороной. Отмечается, что обнародованный документ описывает решения проблемы в "дружественных Кремлю терминах, возможно, чтобы убедить членов российской элиты подписать".

С ключевыми позициями документа можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, Зеленский 15 февраля выступил на Международной конференции по безопасности в Мюнхене (Германия), а также ответил на вопросы журналистов. Он сделал громкие заявления о войне на Донбассе, выборы и президентство. OBOZREVATEL вел прямую трансляцию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось видео закулисной подготовки Зеленского перед выступлением в Мюнхене.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!