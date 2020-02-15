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15 февраля • обновлено в 23:08
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На сайт Мюнхенской конференции вернули скандальный "план примирения России и Украины"

12.7т
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На сайт Мюнхенской конференции по безопасности вернули скандальный план "примирения Украины и России" авторства трех западных аналитических центров и Российского совета международных дел, который вызвал международный скандал.

План из 12 пунктов, который опубликовали 14 февраля, удалили с сайта через несколько часов после публикации. Теперь же, он снова доступен.

Мюнхен вернул скандальный "план примирения России и Украины"

Напомним, министерство иностранных дел Украины заявило, что тезисы, озвученные в скандальном документе, не соответствуют официальной позиции Киева.

Ведомство отмечает, что этот документ подготовила неправительственная организация Euro-Atlantic Security Leadership Group.

"Это частная инициатива группы политиков и экспертов, неравнодушных к вопросам международной безопасности и ситуации по безопасности в Украине, в частности вооруженной агрессии РФ против нашего государства", – пояснили в украинском внешнеполитическом ведомстве, передает "Интерфакс-Украина".

В свою очередь американские дипломаты и эксперты заявили, что некоторые из шагов, предложенных в плане, резонируют с идеями, выдвинутыми российской стороной. Отмечается, что обнародованный документ описывает решения проблемы в "дружественных Кремлю терминах, возможно, чтобы убедить членов российской элиты подписать".

С ключевыми позициями документа можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, Зеленский 15 февраля выступил на Международной конференции по безопасности в Мюнхене (Германия), а также ответил на вопросы журналистов. Он сделал громкие заявления о войне на Донбассе, выборы и президентство. OBOZREVATEL вел прямую трансляцию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось видео закулисной подготовки Зеленского перед выступлением в Мюнхене.

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Автор
Глеб Иванов
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
А если учесть что в рашке вовсю уже шурует китайский вирус то что будет через пару месяцев не известно)))))))
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Артеллерист Моня, и сколько больных уже в рашке?
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
И рашашастания может сколько угодно выть но они заявили что не сторона конфликта а раз не сторона то ничего требовать они не имеют права вообще))))))
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Все это фигня и никто это выполнять не будет пока руслики не свалят с украинской территории и граница не будет у всу))))))
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Артеллерист Моня, этого никогда не будет... будет другое - декоммунизация Украины...
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