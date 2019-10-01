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1 октября • обновлено в 14:44
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На пост замглавы Минздрава претендует известный антипрививочник

1.7т Читать материал на украинском

На пост заместителя министра здравоохранения Украины претендует блогер, журналист Сергей Дибров, который является одним из самых известных представителей "антипрививочного" движения (против вакцинации).

Об этом свидетельствует его декларация, обнародованная в публичном реестре НАПК. Известно, что Дибров также является одним из основателей "Группы 2 мая", которая занималась параллельным расследованием событий 2 мая 2014 года в Одессе.

Однако его позиция касательно вакцинации куда более привлекает внимание. В своих публикациях и интервью он рассказывает, что его ребенку в 2001 году сделали прививки без ведома родителей, несмотря на наличие противопоказаний к вакцинации, и это привело к проблемам со здоровьем.

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Сергей Дибров

Сергей Дибров

"Таймер"

История получила продолжение после того, как у Диброва родился второй ребенок (2009 год). По его словам, он достаточно глубоко подошел к изучению этого вопроса.

На данный момент на его странице в Facebook можно найти множество постов, направленных против вакцинации детей.

"Лично я считаю право на свободный отказ от прививки одним из способов защиты права на жизнь. И любое ограничение этого права - соответственно, ограничением права на жизнь", – пишет он.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Киевщине собираются не пускать учеников без прививок в школу. Такое решение принято в Борисполе. Местные власти сообщили, что с 1 октября дети, у которых нет нужных прививок, перейдут на удаленное обучение.

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Читайте все новости по теме "Вакцинация в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Вакцинация в Украине
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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