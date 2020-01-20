На подтанцовке у Путина? Зачем Зеленский летит в Израиль на Форум по Холокосту

Президент Украины Владимир Зеленский летит на Мировой форум Холокоста. Он войдет в когорту политиков, которые примут участие в мероприятиях посвященных 75-й годовщине освобождения нацистского концлагеря Освенцим.

При этом в сети разгорелся скандал вокруг поездки. Многие украинцы недоумевают от того, что на мероприятии слово президенту не дадут. А вот лидера России Владимира Путина без особых проблем садят на ровне со всеми, так еще и дают право выступать на открытой панели.

Зачем Зеленский летит в Израиль и правда ли будет на подтанцовке у Путина – разбирался OBOZREVATEL.

Что происходит на Мировом форуме. Кратко

Это целая серия мероприятий высокого уровня в память о жертвах Холокоста и преступлений против евреев во времена Второй мировой. Логично, что главным спонсором и инициатором всего выступает Израиль. Но это не просто внутренняя церемония, а реально международное событие.

Ежегодно собираются десятки мировых лидеров, которые и не имеют прямого отношения к тем событиям. В этом году дата особенная – 75-я годовщина освобождения концлагеря Освенцима. Только по официальным данным во время Второй мировой там погибло более 1 млн евреев.

Освенцим

Кто будет выступать и причем тут Зеленский

В этом году на торжествах будет и президент Украины Владимир Зеленский. В интервью израильским СМИ он прямо заявил, что в 2020 году будет начато строительство мемориального комплекса в Бабьем Яру. В память о десятках тысячах погибших евреях.

“Имеющаяся у нас статистическая информация показывает, что каждый четвертый из евреев, погибших в Холокосте, был украинцем. Я знаю, что у израильской стороны другой формат; нас не пригласили выступать. Но в любом случае, я буду присутствовать на этой церемонии”, – подчеркнул Зеленский.

Такая позиция вызвало широкое обсуждение в обществе. В сети возмутились тем фактом, что на церемонии слово президенту не дадут, он будет там как рядовой гость. При этом на одной из панелей выступать планирует президент РФ Владимир Путин.

“Зато дадут слово Путину, главе государства-агрессора, которое убивает украинцев и оккупировало наши территории. Руководителю государства-правопреемника СССР и поклоннику Сталина, который вместе с Гитлером начал Вторую Мировую войну. Президенту Украины отвели роль молчаливой массовки во время пропагандистской речи Путина, и он на эту роль согласился.

4-й Всемирный форум в 2015 году прошел в Праге, Чехия

Такой формат приглашению президента Украины израильской стороной, все больше заигрывания с Москвой – унижение нашего государства, пренебрежение к памяти миллионов украинских евреев – жертв Холокоста – и вклада украинского народа в победу над нацизмом”, – считает народный депутат от “Европейской солидарности” Владимир Вятрович.

В пример нардеп ставит президента Польши Анджея Дуду, который отказался лететь в Иерусалим именно из-за того, что Путину слово дадут, а ему нет.

Но тем не менее, в этом году событие по-настоящему масштабное. На сайте Форума предварительно указано, что на мероприятие прибудет около полусотни мировых лидеров. При этом выступать будут, помимо Путина, президент Франции Эммануэль Макрон, вице-президент США Майк Пенс, президент Германии Франк-Вальтер-Штайнмайер, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и принц Чарльз.

Также на Форум приедут: президент Португалии Марселу Ребелу, премьер Швеции Стефан Лёвен, король Бельгии Филипп, лидеры Албании, Кипра, Хорватии, Австрии, Финляндии, Грузии, Болгарии и других стран. То есть международный десант, как минимум, внушительный.

Что еще будут обсуждать и почему это важно

Народный депутат 8-го созыва Борислав Береза глубоко убежден – решение ехать на такое мероприятие более чем оправданною. Главная цель – израильские инвестиции и в целом престиж Украины.

“Израильский бизнес пока не мотивирован заходить в Украину, поэтому их можно переубедить влаживать деньги в отечественную экономику. Там он сможет аргументировать, или убедить (или не сможет) вложиться. Все зависит от его мотивации, знаний и информацию, которую он расскажет бизнесменам.

Зеленский и Нетаньяху в Киеве

Кроме того, это престиж государства. Представляя страну на таком Форуме, президент добавляет не объектности, а субъектности страны. Не только же публичные встречи будут, но и неформальные, где переговоры в кулуарах могут принести достаточно пользы”, – подчеркнул в комментарии OBOZREVATEL Береза.

Как пояснила глава информационного департамента ОП Ирина Победоносцева, Зеленский 22 января улетает в Давос, на Всемирный экономический Форум, а после него сразу же летит в Израиль.

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