На первом "живом" саммите Украина-ЕС Зеленский отчитается о реформах
В ОП рассказали, что Зеленский обсудит на саммите Украина-ЕС
Президент также представит инициативу о создании Крымской платформы
Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите Украина-Европейский Союз, который пройдет “вживую" в Брюсселе 6 октября.
Об этом сообщила пресс-служба главы государства. Это будет первый двусторонний саммит ЕС со страной-партнером, который пройдет в Брюсселе в традиционном формате с начала пандемии COVID-19.
В саммите примут участие президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Лидеры обсудят приоритетные вопросы отношений Украины и Евросоюза, в частности дальнейшие шаги по имплементации Соглашения об ассоциации, углубление секторальной интеграции между Украиной и ЕС и дальнейшую поддержку со стороны ЕС процесса реформ в Украине.
Кроме того, на встрече обговорят сотрудничество между странами в контексте преодоления последствий пандемии COVID-19.
Отдельное внимание будет уделено ситуации с безопасностью на временно оккупированных Россией территориях Донбасса.
Также поговорят и об усилении координации усилий Украины и ЕС с целью деоккупации Крыма и защиты прав крымчан.
По словам заместителя руководителя Офиса президента Украины Игоря Жовквы, Украина представит лидерам ЕС инициативу о создании Крымской платформы и планирует обсудить пути привлечения ЕС к ее реализации.
Ожидается, что по итогам Самита сторона ЕС подтвердит, что секторальные санкции ЕС против РФ будут оставаться в силе до полного выполнения Минских договоренностей.
"На сегодняшний день у нас есть полная поддержка со стороны ЕС усилий Украины в рамках мирного урегулирования на Донбассе", – подчеркнул Жовква.
По его словам, Украина представит на саммите свои предложения по обновлению Соглашения об ассоциации с ЕС, в частности в торговой и отраслевой части.
"Актуальность обновления соглашения обусловлена существенными изменениями в структуре экономик Украины и ЕС с момента, когда велись переговоры о соглашении (2007-2011 года), а также новыми тенденциями в развитии ЕС и прогрессом Украины", – пояснил Жовква.
На полях саммита планируется подписание ряда финансовых соглашений между Украиной и ЕС в рамках Европейского инструмента соседства.
Также состоится подписание соглашений с Европейским инвестиционным банком, которые предусматривают привлечение финансирования на совершенствование энергоэффективности общественных зданий и модернизацию и цифровизацию "Укрпочты".
Как сообщал OBOZREVATEL, отношения между Европейским Союзом и Украиной накануне ежегодного саммита усложнились, и напряженность в последние месяцы выросла, а ряд решений украинской власти ставят под удар макрофинансовую помощь ЕС и безвизовый режим.