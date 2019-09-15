На низком старте: сможет ли Зеленский провести местные выборы в обход Конституции

После более чем успешных для "Слуги народа" внеочередных выборов Верховной Рады украинцев могут снова заставить внепланово пойти на избирательные участки. Внезапный роспуск Центральной избирательной комиссии - один из звоночков готовиться к внеочередному волеизъявлению на местных выборах. И пока правящее большинство говорит намеками, прощупывая почву, вопрос законности такой перспективы уже стоит ребром.

Почему новая власть так спешит поставить своих людей в регионах и что этому препятствует – в материале OBOZREVATEL.

Главное:

Действующее законодательство не предусматривает всеукраинских досрочных местных выборов. Парламенту придется или голосовать отдельно около 10 тыс. постановлений по каждому местному совету, или внести изменения в закон “О местных выборах”.

Для отмены плановых выборов 25 октября 2020 года придется вносить изменения в Конституцию.

Как “разогрев” правящая партия может провести досрочные выборы точечно. В частности, в Киеве - в феврале.

При сегодняшнем уровне поддержки 71% после местных выборов президент Владимир Зеленский и его партия смогут максимально сконцентрировать власть в своих руках.

"Не расслабляйтесь"

Слухи о том, что досрочные местные выборы все-таки будут, президент Владимир Зеленский косвенно подтвердил еще в день парламентских выборов 21 июля. Он посоветовал всем "не расслабляться", однако никакой конкретики от него не прозвучало. Катализатором обновления органов местного самоуправления может послужить и затянувшийся "бой за Киев", сопровождающийся попыткой отправить в отставку Виталия Кличко. "Слуги народа", комментируя эту тему, отвечают неуверенно и вразброс, но едины в одном – местное управление нужно перезагрузить, но после завершения децентрализации.

Точечная перезагрузка

Окончательное решение на Банковой еще не приняли, но не исключено, что месяцем выборов может стать апрель, а Киев получит новое управление еще раньше.

“Наиболее вероятный вариант - выборы по плану, осенью 2020 после завершения административно-территориальной реформы. Обсуждаются разные варианты, в том числе и апрель. Но окончательное слово будет за Президентом. Еще обсуждается февраль как возможный месяц выборов в Киеве”, - сказал “Обозревателю” источник в правящей фракции.

О досрочных выборах в Киеве публично заговорил и Александр Ткаченко, который курировал столичных мажоритарщиков во время избирательной кампании и которого называют одним из претендентов на место Виталия Кличко.

“Наверное пора сделать полную перезагрузку власти и провести досрочные выборы в Киеве - как Киевсовета, так и мэра. Коррупция, засилье застройщиков, неучет элементарных потребностей общин города - должны пойти в прошлое”, - написал он у себя в Facebook напомнив, что в парламенте уже готовится новый закон о столице.

Верховная Рада Украины

Таким образом, в ближайшем будущем "Слуга народа" может провести точечную перезагрузку местных органов, а к весне подготовить законодательную почву для местных выборов по всей Украине, ведь для обещанного укрупнения районов и института префектов тоже понадобится время.

Что говорит закон

Дата плановых выборов зафиксирована в Конституции – последнее воскресенье октября 2020 года. Право назначать внеочередные выборы принадлежит Верховной Раде – она может объявить их не позже, чем за 60 дней до дня голосования. Объявить выборы возможно только после прекращения полномочий органов местного самоуправления – для этого существует всего несколько оснований. Закон прописан таким образом, что подразумевает внеплановые выборы отдельно взятых местных советов, а не всех подряд.

Например, если местный совет принимает решение с нарушением Конституции, законов, прав и свобод граждан, игнорируя при этом требования компетентных органов о приведении этих решений в соответствие с законом или если сессии совета не проводятся без уважительных причин в установленные сроки. При этом решение по каждому органу парламент должен принимать отдельным постановлением, а не "пакетом". Более того, проведение досрочных выборов не отменяет очередных выборов осенью 2020 года. Чтобы переписать эту норму, нужно вносить изменения в Конституцию.

"Заявления, касающиеся возможного проведения внеочередных местных выборов, для нас состоянию на сейчас являются юридически необоснованными, - заявили в гражданской сети "Опора" в надежде, что украинцам дадут сделать паузу между выборами.

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Правящему большинству придется найти юридическую модель, как провести эти решения, но несмотря на их любовь прикрываться "запросом общества", денег в бюджете-2019 на еще одни выборы нет. С учетом всех факторов, провести до конца года блицкриг на местном уровне практически невозможно, но и весной это сделать будет гораздо сложнее, чем распустить парламент.

Куда спешить?

Желание новой власти скорее провести выборы можно объяснить тем, что уровень поддержки президента все еще невероятно высок и, как показали свежие замеры социологов, продолжает расти. Так, согласно исследованию группы "Рейтинг", работой Зеленского довольны рекордные 71% респондентов, опрошенные 6-10 сентября. Социологи отмечают, что по сравнению с июлем этот показатель вырос в полтора раза.

Это можно объяснить тем, что проведение опроса совпало с успешным обменом пленными, который прошел 7 сентября. И если заслугу Зеленского в этом процессе сложно переоценить, то в дальнейшем ему будет все сложнее "изобретать велосипед", чтобы не растерять симпатиков. Учитывая успех мажоритарщиков “Слуги народа” на выборах парламента, после местных выборов объем власти, оказавшейся в одних руках, может быть угрожающим.

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