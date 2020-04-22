"На коленях не стоял": Зеленский оценил первую встречу с Путиным в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что переговоры с главой РФ Владимиром Путиным в "нормандском формате" не стали сдачей национальных интересов.

В интервью для фильма "Год президента Зеленского", который вышел в эфир 22 апреля, он напомнил, как его обвиняли в "капитуляции", но эти слова не соответствуют действительности.

"Никто страну же не сдал, ничего такого не подписано. Никто на коленях, как говорили… На коленях я буду стоять... Ничего этого не сделано", – сказал президент.

Зеленский и Путин Коллаж

Зеленский отметил важность продолжения диалога после встречи 9 декабря минувшего года.

"Не оборвался этот диалог, потому что после таких встреч люди могут снова заморозить свои отношения на несколько лет, и тогда не будет никакого прогресса", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский накануне выразил уверенность в завершении войны на Донбассе до конца своего президентского срока.

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