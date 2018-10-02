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''На х*й пошел, пид*рас!'' Нардеп от БПП грубо выругался на журналиста

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Народный депутат от Блока Петра Порошенко Олег Барна выругался матом на журналиста в кулуарах Верховной Рады после обвинений в кнопкодавстве.

Игорь Колтунов обратился к нему с вопросом, почему он проголосовал три раза за один законопроект. "Я видел, как вы кнопкодавили", - заявил представитель СМИ, опубликовав видео беседы и момент голосования на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, проскрольте страницу до конца).

"Какого хрена ты ко мне подошел? На х*й пошел бегом, пид*рас. Ты что - нетрадиционной ориентации, чего цепляешься?!" - ответил ему нардеп.

''На х*й пошел, пид*рас!'' Нардеп от БПП грубо выругался на журналиста
''На х*й пошел, пид*рас!'' Нардеп от БПП грубо выругался на журналиста
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"Грехопадение – в закрытых клубах": Барна заявил, что Украина превратилась в публичный дом
''На х*й пошел, пид*рас!'' Нардеп от БПП грубо выругался на журналиста

Как сообщал OBOZREVATEL, Барна уже не первый раз попадает в скандал со СМИ. Ранее он назвал журналистов, поймавших его на взятке, "ничтожными писаками" и "лицами неукраинской национальности".

Персона
Олег Барна
Место
Украина
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Виталий
Виталий
Тернопільське бидло.Є дуже багато запитань до нього і його брата по місту Чортків.
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Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
все таки я был прав когда утверждал что мат, оскорбления и быдловатость это национальные украинские черты! украинцы не только на форуме так себя ведут, но даже и в Раде!
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Мороз Дмитрий
Мороз Дмитрий
Зееленфройнд Викентий, да после каждого майданища, например майдан-1917, во власть залазит вагон быдла. В любой стране.
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Гольдман Алексей
Гольдман Алексей
Не трогать народного избранника! Руки прочь от него! Он самого яйценюха с трибуны выносил с цветами!
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