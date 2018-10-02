''На х*й пошел, пид*рас!'' Нардеп от БПП грубо выругался на журналиста

Народный депутат от Блока Петра Порошенко Олег Барна выругался матом на журналиста в кулуарах Верховной Рады после обвинений в кнопкодавстве.

Игорь Колтунов обратился к нему с вопросом, почему он проголосовал три раза за один законопроект. "Я видел, как вы кнопкодавили", - заявил представитель СМИ, опубликовав видео беседы и момент голосования на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, проскрольте страницу до конца).

"Какого хрена ты ко мне подошел? На х*й пошел бегом, пид*рас. Ты что - нетрадиционной ориентации, чего цепляешься?!" - ответил ему нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL, Барна уже не первый раз попадает в скандал со СМИ. Ранее он назвал журналистов, поймавших его на взятке, "ничтожными писаками" и "лицами неукраинской национальности".