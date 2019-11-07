"На эмоциях": журналист раскрыл причину драки Ляшко и Геруса

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко подрался с нардепом от партии "Слуга народа" Андреем Герусом из-за закупок Украиной электроэнергии из России, которые стали возможны благодаря Герусу.

Об этом рассказал в эфире ObozTV блогер и журналист Кирилл Сазонов. Он подробно описал предысторию конфликта двух политиков и предположил, что Ляшко действовал в эмоциональном порыве.

"Герус протолкнул, фактически внес вне регламента поправку в закон, а зал быстро за нее проголосовал, которая фактически поставила крест на интеграции украинской энергосистемы в Европейский Союз, над чем мы работали несколько лет. В 2023 году мы уже должны были присоединиться к единой европейской энергосистеме, и вдруг благодаря этой поправке мы начинаем покупать электроэнергию у России. Это очень жесткий удар по Украине был", – отметил Сазонов.

По его словам, Ляшко выступал категорически против, потому что в результате Россия получает сразу два бонуса.

"Первый – Украина фактически "кидает" Европейский Союз, который вложил уже деньги в программы, в подготовку объединения энергосистем. Было жесткое условие, что мы отсоединяемся от СНГ. А теперь мы выглядим не просто ненадежными партнерами, а натуральными обманщиками в глазах Европы. Во-вторых, под вопросом наше соответствие всем требованиям Третьего энергопакета. Также в Украине снижается производство собственной электроэнергии, что приводит к безработице энергетиков, горняков, атомщиков. Вся эта повестка повышает социальную напряженность", – пояснил журналист.

Как подчеркнул Сазонов, Россия готова дать любые скидки на электроэнергию, чтобы выставить Украину в Европе ненадежным партнером и максимально создать напряжение в обществе.

По его словам, благодаря Герусу было принято антиукраинское лоббистское решение: "Герус выступает прямым лоббистом группы "Приват" – это факт. Группе "Приват" принадлежат ферросплавные комбинаты плюс "Днепразот" – это предприятия, где в себестоимости продукции 50% составляет электроэнергия… Поэтому они очень заинтересованы в дешевой электроэнергии ради больших прибылей любой ценой, и готовы покупать ее даже в России".

Журналист считает, что Ляшко, столкнувшись с Герусом в аэропорту, действовал в "эмоциональном порыве".

"Ляшко категорически выступал против сотрудничества с Россией в любой отрасли, и тем более в отрасли электроэнергетики и газа. И тут автор этой поправки попался ему в руки. Конечно, Ляшко начал на него давить. С другой стороны, очевидно, что если он хотел попутно привлечь внимание к грехам этого монобольшинства и человека, который лоббирует российскую электроэнергию в Украине, он внимание привлек. Об этом говорят все телеканалы, пишут в Facebook. Естественно, свои политические бонусы Ляшко получит", – добавил Сазонов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко подрался с нардепом от "Слуги народа" Андреем Герусом в Зале официальных делегаций аэропорта "Борисполь". Ляшко назвал "слугу народа" предателем, который работает в интересах Кремля. Также Ляшко удивился, что нардеп делает в ЗОД, поскольку проход туда стоит около 3,5-4 тысяч гривен.

Полиция открыла уголовное производство по факту драки.

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