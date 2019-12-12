"Мы совсем другие люди!" Зеленский ответил Путину на угрозы массовыми убийствами

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сравнение главой РФ Владимиром Путиным Донбасса и Сребреницы.

В эфире ток-шоу "Право на владу" в четверг, 12 декабря, Зеленский подчеркнул, что после закрытия границы с Россией в Украине "не будет никакой резни".

"Мы объяснили Путину, что мы другие люди, совсем другие. Свободные и демократичные. И понимаем, что на Донбассе живут украинцы. И с уважением относимся к гражданам Украины. Для нас самое важное – человеческая жизнь", – заявил президент.

Зеленский и Путин Коллаж

Как писал OBOZREVATEL, Зеленский намерен "давить на Россию" в вопросе выполнения Минских соглашений относительно "особого статуса" для Донбасса.

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