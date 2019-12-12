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13 декабря • обновлено в 02:26
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"Мы совсем другие люди!" Зеленский ответил Путину на угрозы массовыми убийствами

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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сравнение главой РФ Владимиром Путиным Донбасса и Сребреницы.

В эфире ток-шоу "Право на владу" в четверг, 12 декабря, Зеленский подчеркнул, что после закрытия границы с Россией в Украине "не будет никакой резни".

"Мы объяснили Путину, что мы другие люди, совсем другие. Свободные и демократичные. И понимаем, что на Донбассе живут украинцы. И с уважением относимся к гражданам Украины. Для нас самое важное – человеческая жизнь", – заявил президент.

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Как писал OBOZREVATEL, Зеленский намерен "давить на Россию" в вопросе выполнения Минских соглашений относительно "особого статуса" для Донбасса.

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персоны
Владимир Путин Владимир Зеленский
Место
Украина
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Федоров Федор
Федоров Федор
"...что после закрытия границы с Россией в Украине "не будет никакой резни".....Обещай сейчас все что угодно, а вешать будем потом(с)
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