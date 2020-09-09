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Мы Путина как-то жестко кинули, наобещали и не сделали ничего, – Богдан

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Политика
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Богдан заявил, что Украина 'кинула' Путина

Богдан заявил, что Украина "кинула" Путина.

Украина не выполнила обещаний, данных президенту РФ Владимиру Путину во время встречи "Нормандской четверки" в Париже.

Об этом в интервью Дмитрию Гордону рассказал экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан. Он отметил, что во время саммита "Нормандской четверки" Путин "очень уважительно" общался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По мнению Богдана, в Париже президент РФ хотел найти решение проблемы.

"Но я не знаю, из каких мотивов: экономических или политических... Мне кажется, что это – из политических мотивов в том числе. У Зеленского бешеная поддержка в том числе и в России, и воевать с любимчиком своего народа – это представить себя неадекватно", – рассказал Богдан.

При этом он заявил, что "на сегодняшний день ситуация кардинально поменялась".

"Я могу только судить о публичных каких-то моментах, в которых я хорошо понимаю. Вот если публикуется сообщение, что прошел телефонный разговор Путина и Зеленского, но пресс-релизы о разговоре выходят разные... Это называется "дипломатический провал". Значит, переговоры прошли плохо. То, что я вижу, – мне кажется, что мы его как-то жестко кинули: наобещали одно – не сделали ничего", – заявил бывший глава ОП.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 9 декабря 2019 года в Париже состоялась встреча в "нормандском формате" и первые переговоры Зеленского и Путина.

В ходе встречи была достигнута договоренность об обмене пленными, всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе, разведение войск еще в трех точках, которые будет определять контактная группа в Минске, а также об имплементации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство.

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Украинанормандский форматВладимир ПутинАндрей Богдан
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